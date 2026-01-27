Hogedrukreiniger HDS-E 8/16-4 M 24 kW
De HDS-E 8/16-4 M met elektrische boiler wordt overal gebruikt waar uitlaatgassen ongewenst of verboden zijn. Dankzij zijn unieke boilerisolatie en eco!efficiency-stand is dit apparaat efficiënt en milieuvriendelijk.
De innovatieve, elektrisch verwarmde HDS E 8/16-4M warmwaterhogedrukreiniger is ontwikkeld voor een uitstekende energie-efficiëntie en een bijzonder hoge bedrijfstemperatuur. Dankzij de innovatieve, uiterst doeltreffende boilerisolatie uit speciaal schuim wordt het stroomverbruik van het apparaat drastisch beperkt in de continue stand-bystand. Zo wordt tot 40% energie bespaard. De eco!efficiency-stand zet het apparaat automatisch in deze bijzonder efficiënte stand van 60 °C en bespaart op die manier waardevolle hulpbronnen. De bijzonder hoge bedrijfstemperatuur van max. 85 °C is vooral geschikt voor vet- en olievlekken, waarbij een constante temperatuur tot 80 °C kan worden behouden dankzij de Servo-Control. Een snelverwarmingskamer verkort de voorverwarmingstijd aanzienlijk. De warmwaterhogedrukreiniger kan worden gebruikt op plaatsen waar uitlaatgassen ongewenst of zelfs verboden zijn,bv. in de voedingsmiddelenindustrie, ziekenhuizen, grootkeukens of industriële bedrijven.
Kenmerken en voordelen
Bijzonder energie-efficiënt, voor grote kostenbesparing
- Door het hoogisolerende isolatiemateriaal tot 40 procent energiebesparing in de stand-bystand.
- Unieke eco!efficiency-stand.
Bijzonder hoge werktemperatuur
- Groot warmwaterreservoir (max. 85 °C).
- Tot 45°C bij continu gebruik en vollast of 70°C met Servo Control.
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen
- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Servo-besturing
- Voor een duidelijk hogere watertemperatuur bij het toebehoren.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|300 - 760
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatuur (°C)
|min. 45 - max. 85
|Vermogen (kW)
|29,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Verwarmingsvermogen (kW)
|24
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|122,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|133,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- elektrische verwarmingsinstallatie, vrij van uitlaatgassen
- Controlepaneel met lichtindicatoren
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Servo-besturing
Toepassingen
- Elektrisch verwarmde warmwater hogedrukreiniger voor een uitstootvrije bediening binnenshuis
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS-E 8/16-4 M 24 kW
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.