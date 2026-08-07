Filter met langdurige werking
Het duurzame filter van de VC 5 filtert vrijwel alle fijne stofdeeltjes. Het filter is geplaatst in een cassette waar het eenvoudig uit kan worden verwijderd om te reinigen.
Het duurzame filter van de VC 5 filtert vrijwel alle fijne stofdeeltjes. In filtercassette die gemakkelijk kan worden uitgenomen, dus eenvoudig te vervangen. Het filter kan ook worden gereinigd door het uit te kloppen.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher compacte zuiger VC 5
Filtert vrijwel alle fijne stofdeeltjes
Geplaatst in filtercassette, dus gemakkelijk te verwijderen
Gemakkelijk te reinigen door met de hand uit te kloppen
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|98 x 94 x 93
Compatibele apparaten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.