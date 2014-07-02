HEPA 13 Filter*
HEPA 13 high-performance filter met geavanceerde afdichting voor het betrouwbaar afvangen van pollen, schimmelsporen, bacteriën en mijten. 99,9% van de deeltjes groter dan 0,3µ wordt afgevangen. *(EN: 1822: 1998)
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor de Kärcher DS stofzuiger met waterfilter
Betrouwbare filtratie van allergie veroorzakende pollen, schimmelsporen, bacteriën en uitwerpselen van huisstofmijt
Snelle en eenvoudige vervanging
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|165 x 111 x 55