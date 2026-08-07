HEPA 13-Filter*
Het HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) voor de Kärcher stofzuiger VC 2 filtert veilig en betrouwbaar het fijnste vuil, zoals pollen en allergie veroorzakende deeltjes. Ideaal voor mensen met een allergie.
Goed nieuws voor mensen met een allergie of astma: het HEPA 13-Filter (EN 1822:1998) zorgt ervoor dat de afgevoerde lucht van de stofzuiger schoner is dan de lucht in de kamer. Het fijnste vuil zoals pollen en allergie veroorzakende deeltjes worden betrouwbaar gefilterd.
Kenmerken en voordelen
Uitwasbaar
Zeer groot filtervermogen
Ideaal voor mensen met een allergie
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|Zilver
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|156 x 109 x 25
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.