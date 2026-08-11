Kleine haakse sproeier, 90°, XS

Gehoekte minisproeier voor smalle ruimten. Bijsturen van de straal met 90°. Overhang: 63 mm, Lengte: 240 mm. De set bestaat uit 4 onderdelen:1 x dopmoer1 x verlengstuk, 100 mm (5.321-971.0)1 x hoekstuk, 90° (5.321-973.0)1 x sproeier (5.321-977.0)Er kunnen zoveel verlengstukken als nodig worden gemonteerd. Het hoekstuk en de sproeier zijn apart bestelbaar.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 300 x 60 x 40
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