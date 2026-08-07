Mes grasmaaier LMO 18-33
Slechts een paar handbewegingen zijn voldoende om het grasmaaierblad van hoogwaardig staal in de LMO 18-33 Battery te installeren. Met een maaibreedte van 33 cm zorgt het voor strakke snijresultaten.
Een perfect gazon heeft een perfecte maaiverzorging nodig. En dit is alleen mogelijk met de juiste messen. Het grasmaaierblad voor de LMO 18-33 Battery met een maaibreedte van 33 centimeter bereikt de gewenste maaihoogte ook in ongelijke gebieden in de tuin. Het hoogwaardige stalen mes is optimaal geslepen zodat er geen rafelige grassprieten of oneffenheden achterblijven. De accu-aangedreven grasmaaier levert een betrouwbaar en perfect maairesultaat. Als het mes van de grasmaaier moet worden vervangen, volstaan een paar handbewegingen met slechts één schroef en kan de bewerking worden voortgezet: op de weide en op het gazon om die unieke geur van vers gemaaid gras te inhaleren.
Kenmerken en voordelen
Extra scherp stalen mes
- Het gebruik van hoogwaardig staal zorgt voor nette maairesultaten zonder rafelige grassprieten.
Gemakkelijk wisselen van mes
- Weinig handbewegingen met slechts één schroef en het mes wordt vervangen.
Effectieve vorm
- Dankzij de slimme vorm van het blad landen de stekken zonder resten in de opvangbak.
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
- Het grasmaaierblad is ideaal voor de accu-aangedreven grasmaaier LMO 18-33 .
Specificaties
Technische gegevens
|Snijbreedte (cm)
|33
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|330 x 55 x 11
Toepassingen
- Gazon