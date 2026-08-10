Nat/droog vloerzuigmond, DN 40, breedte 360 mm
Voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen: Kunststof vloerzuigmond met wielen, 360 mm breed en nominale breedte DN 40. Inclusief borstelstrips en rubberen lippen.
Voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen met nat/droogzuigers van Kärcher: Nat/droog vloerzuigmond in DN 40 van robuuste kunststof met een breedte van 360 millimeter, borstelstrips, rubberen lippen en zijrollen.
Specificaties
Technische gegevens
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Breedte (mm)
|360
|Kleur
|Grijs
|Gewicht (kg)
|0,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|370 x 190 x 75
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