Nat/droog vloerzuigmond, DN 40, breedte 360 mm

Voor nat/droogzuigen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen: Kunststof vloerzuigmond met wielen, 360 mm breed en nominale breedte DN 40. Inclusief borstelstrips en rubberen lippen.

Voor het verwijderen van fijn stof, grof vuil of vloeistoffen met nat/droogzuigers van Kärcher: Nat/droog vloerzuigmond in DN 40 van robuuste kunststof met een breedte van 360 millimeter, borstelstrips, rubberen lippen en zijrollen.

Specificaties

Technische gegevens

Standaard nominale diameter: ( ) ID 40
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Breedte (mm) 360
Kleur Grijs
Gewicht (kg) 0,4
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 370 x 190 x 75
Videos