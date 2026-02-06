Nat/droog stofzuiger NT 90/2 Me Classic Edition
Dankzij de ruime 90-liter container kan de NT 90/2 Me Classic 2-motorige stof-/waterzuiger grote hoeveelheden nat en grof vuil opnemen. Eerste klas zuigkracht, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit.
Stof, grof vuil of vloeistoffen: de NT 90/2 Me Classic met hoge zuigkracht is kenmerkend door zijn eenvoudige bediening en heeft een extra grote 90-liter container voor het opnemen van grote hoeveelheden verschillende soorten materialen. De hoogwaardige en stabiele 2-motorige stof-/waterzuiger is standaard voorzien van een duwbeugel en extra stevig onderstel met metalen zwenkwielen. Bovendien is de machine uitgerust met een efficiënt patroonfilter en handige afvoerslang.
Kenmerken en voordelen
Robuust en comfortabel te vervoerenMaximale mobiliteit op elke ondergrond dankzij extra stabiel onderstel, grote wielen en metalen zwenkwielen. De standaard duwbeugel maakt comfortabel vervoer mogelijk.
Uitstekende zuigcapaciteit2 krachtige turbines staan garant voor een uitstekende zuigcapaciteit. De sterke zuigcapaciteit garandeert uitstekende reinigingsresultaten en een maximale efficiëntie.
AfvoerslangDoor de goed toegankelijke afvoerslang kunnen opgezogen vloeistoffen gemakkelijk worden verwijderd.
Zuigen zonder filterzak
- De 2-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher.
- Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 53
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Containerinhoud (l)
|90
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 2300
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|19
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|26
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|580 x 510 x 995
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: Papier
- Afvoerslang
- Roestvrij stalen reservoir
Toepassingen
- Voor zowel het opnemen van vloeistoffen, grof vuil en stof op alle harde oppervlakken als het reinigen van auto-interieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 90/2 Me Classic Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.