Nat/droog stofzuiger NT 70/2 Me Classic Edition
De NT 70/2 Me Classic is een robuuste, krachtige en eenvoudig te bedienen 2-motorige stof-/waterzuiger met een 70-liter reservoir voor grof vuil, stof en vloeistoffen.
Dankzij het 70-liter reservoir kan de 2-motorige stof-/waterzuiger NT 70/2 Me Classic grote hoeveelheden nat en grof vuil opnemen. Door de grote zuigkracht en het krachtige patroonfilter worden vloeistoffen, grof vuil en allerlei soorten stof probleemloos opgenomen. De robuuste stofzuiger is bovendien uitgerust met een praktische afvoerslang. Een duwbeugel en het uiterst stabiele onderstel met metalen zwenkwielen zorgen voor uitstekende mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Robuust en comfortabel te vervoeren
- Maximale mobiliteit op elke ondergrond dankzij extra stabiel onderstel, grote wielen en metalen zwenkwielen.
- De standaard duwbeugel maakt comfortabel vervoer mogelijk.
Uitstekende zuigcapaciteit
- 2 krachtige turbines staan garant voor een uitstekende zuigcapaciteit.
- De sterke zuigcapaciteit garandeert uitstekende reinigingsresultaten en een maximale efficiëntie.
Comfortabele service
- Sensationeel snel: Met het Easy-Service-concept verwijdert u de turbine in slechts 44 seconden.
- Het snel wisselen van de turbines bespaart niet alleen enorm veel tijd, maar ook kosten.
Zuigen zonder filterzak
- De 2-motorige NT Classic-apparaten zijn uitgerust met het beproefde patronenfilter van Kärcher.
- Het patronenfilter maakt het mogelijk om langdurig zonder filterzak te zuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|2 x 53
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Containerinhoud (l)
|70
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Vermogen (W)
|max. 2300
|Standaard nominale diameter: ( )
|ID 40
|Kabellengte (m)
|7,5
|geluidsniveau (dB(A))
|76
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|26
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|580 x 510 x 850
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.5 m
- verdeelstuk: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 550 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Staal, verchroomd
- Mondstuk voor droge vloeren: 360 mm
- Breedte van de nat-/droogvloermondstuk: 360 mm
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: Papier
- Afvoerslang
- Roestvrij stalen reservoir
- Duwbeugel
Toepassingen
- Voor zowel het opnemen van vloeistoffen, grof vuil en stof op alle harde oppervlakken als het reinigen van auto-interieurs.
Accessoires
Reserveonderdelen NT 70/2 Me Classic Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.