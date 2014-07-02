Papieren filterzak KFI 222
2-laags papieren filterzakken met uitstekende filterprestaties. De papieren filterzakken overtuigen ook door hun hoge scheurvastheid en houden stof betrouwbaar tegen. De levering bevat 5 zakken.
Kenmerken en voordelen
Twee-laags
- Scheurvast
- Uitstekende filtercapaciteit
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Kleur
|Bruin
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|240 x 120 x 7
Toepassingen
- Opzuigen van droog vuil.