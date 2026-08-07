Slanghaspelbevestigingsset voor HDS-compactklasse, 20 m
Aanbouwset slanghaspel voor montage op apparaat. Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van de hogedrukslangen (met verbindingsslang naar de hogedrukuitgang van het apparaat). Onder druk draaibaar met aansluiting voor steeknippel.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|20
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,4
Verpakkingsinhoud
- Haspel
- Koppelslang
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
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Reserveonderdelen Slanghaspelbevestigingsset voor HDS-compactklasse, 20 m
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