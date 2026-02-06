Hogedrukreiniger HDS 6/15 C
HDS 6/15 C éénfase warmwaterhogedrukreiniger uit de compact klasse met 3-plunjer axiaalpomp, eco!efficiency-modus, intuïtieve éénknopsbediening en EASY!Force Advanced hogedrukpistool.
Kwaliteit, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid: De HDS 6/15 C is een krachtige 1-fase warmwaterhogedrukreiniger in de compacte klasse met luchtgekoelde motor, zuinig eco!efficiency-niveau en intuïtieve 1-knopsbediening. Een robuuste axiaalpomp met 3 keramische zuigers bouwt de nodige druk op. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met gepatenteerde sproeiertechnologie en een stalen lans van meer dan 1 meter lang en EASY!Lock snelsluitingen maken het werk ergonomisch. Het zachte SDS-dempingssysteem vermindert trillingen voor moeiteloos werken. De heetwatertechnologie breekt zelfs smeermiddelen effectief af en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen, die nauwkeurig worden gedoseerd uit een tank van 15,5 liter. Afhankelijk van de taak kunnen druk en waterstroom worden aangepast. De onderhoudsvriendelijke HDS 6/15 C is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. De ontkalkingsoptie, een waterfilter en een veiligheidsventiel beschermen de techniek. Een robuust chassis beschermt tegen schoten, grote wielen en een zwenkwiel zorgen voor een hoge mobiliteit. Er zijn opbergmogelijkheden voor de accersoires.
Kenmerken en voordelen
Hoge rendabiliteit
- eco!efficiency-stand – rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 20 procent.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
- Gepatenteerd Kärcher powermondstuk met tot 40% meer reinigingskracht.
Bedrijfszekerheid
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Betrouwbaarheid
- Wateronthardingssysteem om de verwarmingsspiraal te bescherming tegen kalkaanslag.
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
- Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.
- Geïntegreerde opbergplaats voor sproeiers.
- Geïntegreerde spuitlanshouder voor transport.
Dosering wasmiddel
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Grote tankopening met vuldop.
Mobiliteitsconcept
- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor eenvoudig kantelen bij vervoer over ongelijk terrein.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
- Intuïtieve bediening met grote éénknopsbediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|260 - 560
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. druk (bar)
|200
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|3,4
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|3,1
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|2,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|15
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|101,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|110
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 6/15 C
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.