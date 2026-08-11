Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18

De telescoopsteel is het perfecte accessoire voor de accusnoeizaag PGS 4-18 en de accutakkenschaar TLO 2-18 en stelt je in staat om hout en takken tot 3,5 m hoog te snoeien.

Ook op hoogte is tuinieren kinderspel: met de telescopische handgreep voor de accusnoeizaag PGS 4-18 en de accutakkenschaar TLO 2-18 kun je de werkhoogte individueel instellen tussen 145 en 205 centimeter en de werkhoek met 135°. Zo kun je gemakkelijk hogere takken en struiken snoeien.

Kenmerken en voordelen
Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18: Comfortabel telescopisch
Comfortabel telescopisch
Traploze instelling en aanpassing van de werkhoogte afhankelijk van lichaamslengte en behoefte.
Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18: Hoekverstelling van 135°
Hoekverstelling van 135°
Flexibele toepassingsmogelijkheden.
Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18: Eenvoudige installatie
Eenvoudige installatie
De telescopische handgreep kan in een handomdraai op het apparaat worden gemonteerd.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zilver
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1470 x 69 x 69
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Toepassingen
  • Hogere takken