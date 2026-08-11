Telescopische verlengsteel voor PGS 4-18
De telescoopsteel is het perfecte accessoire voor de accusnoeizaag PGS 4-18 en de accutakkenschaar TLO 2-18 en stelt je in staat om hout en takken tot 3,5 m hoog te snoeien.
Ook op hoogte is tuinieren kinderspel: met de telescopische handgreep voor de accusnoeizaag PGS 4-18 en de accutakkenschaar TLO 2-18 kun je de werkhoogte individueel instellen tussen 145 en 205 centimeter en de werkhoek met 135°. Zo kun je gemakkelijk hogere takken en struiken snoeien.
Kenmerken en voordelen
Comfortabel telescopischTraploze instelling en aanpassing van de werkhoogte afhankelijk van lichaamslengte en behoefte.
Hoekverstelling van 135°Flexibele toepassingsmogelijkheden.
Eenvoudige installatieDe telescopische handgreep kan in een handomdraai op het apparaat worden gemonteerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zilver
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1470 x 69 x 69
Toepassingen
- Hogere takken