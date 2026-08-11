Ook op hoogte is tuinieren kinderspel: met de telescopische handgreep voor de accusnoeizaag PGS 4-18 en de accutakkenschaar TLO 2-18 kun je de werkhoogte individueel instellen tussen 145 en 205 centimeter en de werkhoek met 135°. Zo kun je gemakkelijk hogere takken en struiken snoeien.