Universele rol KFL 1, FCV 2, FCV 3

Universele roller voor een zachte reiniging en verzorging van alle vloeren. Pluisvrij, sterk absorberend en slijtvast. Geschikt voor de KFL 1, FCV 2 en FCV 3 vloermond.

Gewoon schoon: De universele rol voor de Kärcher KFL 1, FCV 2 en FCV 3 vloermond maakt een zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren mogelijk - inclusief parket. De hoogwaardige universele roller is pluisvrij, sterk absorberend en extreem slijtvast.

Kenmerken en voordelen
100% hoogwaardige microvezel
  • Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
Bijzonder schoon
  • Voor hygiënisch gebruik op verschillende plaatsen (toilet, keuken, badkamer,…)
  • In combinatie met het 2-tanksysteem van de Kärcher vacuümwissers worden tot 99 % van alle bacteriën betrouwbaar van de vloer verwijderd - bewezen in het laboratorium.
Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 247 x 132 x 60
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Gelakt parket