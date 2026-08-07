Universele rol KFL 1, FCV 2, FCV 3
Universele roller voor een zachte reiniging en verzorging van alle vloeren. Pluisvrij, sterk absorberend en slijtvast. Geschikt voor de KFL 1, FCV 2 en FCV 3 vloermond.
Gewoon schoon: De universele rol voor de Kärcher KFL 1, FCV 2 en FCV 3 vloermond maakt een zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren mogelijk - inclusief parket. De hoogwaardige universele roller is pluisvrij, sterk absorberend en extreem slijtvast.
Kenmerken en voordelen
100% hoogwaardige microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
Bijzonder schoon
- Voor hygiënisch gebruik op verschillende plaatsen (toilet, keuken, badkamer,…)
- In combinatie met het 2-tanksysteem van de Kärcher vacuümwissers worden tot 99 % van alle bacteriën betrouwbaar van de vloer verwijderd - bewezen in het laboratorium.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|247 x 132 x 60
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Gelakt parket