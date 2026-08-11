Vervangmessen 6 st RLM
De reservemaaimessen voor de robotmaaier garanderen een perfect maairesultaat. Voor een langere levensduur zijn de messen aan beide zijden over de gehele lengte geslepen en gehard.
De set reservemessen bevat 6 maaimessen voor een perfect maairesultaat met de robotmaaier. Door de messen 180 graden te verdraaien aan de bevestigingsschroef kun je de gebruiksduur van de messen verlengen. De reservemessen zijn bovendien aan twee zijden geslepen en gehard waardoor ze langer scherp blijven. De messen kun je heel eenvoudig met enkele handelingen wisselen. Het enige wat je nodig hebt, is de meegeleverde steeksleutel en reserveschroeven.
Kenmerken en voordelen
Dubbelzijdig geslepen maaimessen
- Zorgen voor messcherp maaien.
- De messen blijven twee keer so lang scherp.
Gehele messen geslepen en gehard
- De geharde bladen hebben een langere levensduur en hoeven daarom niet zo vaak te worden vervangen.
- De levensduur wordt verdubbeld door de messen 180 ° te draaien aan de bevestigingsschroef.
Set incl.
- Messen eenvoudig wisselen met enkele handelingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|70 x 20 x 1
Toepassingen
- Gazon