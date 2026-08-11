De set reservemessen bevat 6 maaimessen voor een perfect maairesultaat met de robotmaaier. Door de messen 180 graden te verdraaien aan de bevestigingsschroef kun je de gebruiksduur van de messen verlengen. De reservemessen zijn bovendien aan twee zijden geslepen en gehard waardoor ze langer scherp blijven. De messen kun je heel eenvoudig met enkele handelingen wisselen. Het enige wat je nodig hebt, is de meegeleverde steeksleutel en reserveschroeven.