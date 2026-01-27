Vervangset sproeikop T-Racer 350

Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u zeer eenvoudig de sproeiers vervangen. Deze zijn geschikt als vervangsproeier voor de T-Racer T 300 / 350 oppervlaktereinigers die passen op de hogedrukreinigers uit de klasses K 2 tot K 7. De set bevat drie paar sproeiers voor hogedrukreinigers uit de verschillende prestatieklassen, en twee klemmetjes om de sproeiers vast te zetten.

Kenmerken en voordelen
Vervangen van de sproeiers
  • Snelle en eenvoudige vervanging van oude sproeiers.
  • Een hoge kwaliteit voor een lange levensduur.
Hogedruk - vlakstraal
  • Reiniging en oplossen van zelfs hardnekkige vervuiling.
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Betere vuiloplossing en een efficiëntere reiniging.
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Afmetingen (L × B × H) (mm) 17 x 17 x 18
