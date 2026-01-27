Met de hoogkwalitatieve vervangset sproeierkoppen kan u zeer eenvoudig de sproeiers vervangen. Deze zijn geschikt als vervangsproeier voor de T-Racer T 300 / 350 oppervlaktereinigers die passen op de hogedrukreinigers uit de klasses K 2 tot K 7. De set bevat drie paar sproeiers voor hogedrukreinigers uit de verschillende prestatieklassen, en twee klemmetjes om de sproeiers vast te zetten.