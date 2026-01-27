Met de T-Racer T 350 oppervlaktereiniger kunnen grote oppervlakken buitenshuis snel en efficiënt worden gereinigd. De roterende arm met dubbele straal zorgt voor een goede verwijdering van het vuil op grote oppervlakken. In vergelijking met een reiniging met een sproeilans, wordt de reinigingstijd gehalveerd. Het beschermingsrooster beschermt de gebruiker en de omgeving betrouwbaar tegen opspattend water. Dankzij het zogenaamde hovercraft-effect, is de T-Racer bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren. De T-Racer T 350 is ook uitgerust met een continue aanpassing van de druk. Dit betekent dat zowel harde oppervlakken zoals steen en beton als meer gevoelige oppervlakken zoals hout naar wens kunnen worden gereinigd. Met de ergonomische handgreep kunnen ook verticale oppervlakken zoals garagepoorten perfect worden gereinigd. De T 350 T-Racer is geschikt voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de klasses K 2 – K 7.