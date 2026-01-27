T 350, oppervlaktereiniger T-Racer
Met de oppervlaktreiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.
Met de T-Racer T 350 oppervlaktereiniger kunnen grote oppervlakken buitenshuis snel en efficiënt worden gereinigd. De roterende arm met dubbele straal zorgt voor een goede verwijdering van het vuil op grote oppervlakken. In vergelijking met een reiniging met een sproeilans, wordt de reinigingstijd gehalveerd. Het beschermingsrooster beschermt de gebruiker en de omgeving betrouwbaar tegen opspattend water. Dankzij het zogenaamde hovercraft-effect, is de T-Racer bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren. De T-Racer T 350 is ook uitgerust met een continue aanpassing van de druk. Dit betekent dat zowel harde oppervlakken zoals steen en beton als meer gevoelige oppervlakken zoals hout naar wens kunnen worden gereinigd. Met de ergonomische handgreep kunnen ook verticale oppervlakken zoals garagepoorten perfect worden gereinigd. De T 350 T-Racer is geschikt voor alle Kärcher Home & Garden hogedrukreinigers uit de klasses K 2 – K 7.
Kenmerken en voordelen
Twee roterende hogedruk sproeiers
- Goede oppervlakteprestatie: ideaal voor de reiniging van grote oppervlakken.
Spatbescherming
- Spatvrije reiniging.
Instelling van de druk
- Constante aanpassing van de druk aan de respectievelijke reinigingstaak.
- Reiniging van gevoelige en ongevoelige oppervlakken zoals hout en steen.
Handgreep
- Eenvoudige reiniging van vertikale oppervlakken.
Hovercraft effect
- De oppervlaktereininger gaat over het oppervlak met het effect van een hovercraft en garandeert op die manier een eenvoudige reiniging.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|712 x 280 x 971
Videos
Toepassingen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Terrassen
- Garagepoort
- Gevels van kleinere huizen
- Opritten
- Tuinmuurtjes en stenen muurtjes
- Paden
Accessoires
Reserveonderdelen T 350, oppervlaktereiniger T-Racer
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.