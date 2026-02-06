Verwisselbaar opzetstuk car & bike voor WB 130
Perfecte reiniging van voertuigen en motorfietsen: het Car & Bike verwisselbare opzetstuk van microvezel voor de roterende wasborstel WB 130.
Het innovatieve wasborstelopzetstuk van zachte microvezel wordt met klittenband op de borstelplaat bevestigd en kan apart in de wasmachine op maximaal 60°C worden gewassen. Het Car & Bike opzetstuk voor de roterende wasborstel WB 130 is bijzonder geschikt voor het zorgvuldig reinigen van voertuigen en motorfietsen.
Kenmerken en voordelen
Innovatief microvezel-opzetstuk met klittenbandbevestiging
- Machinewas mogelijk tot 60°C.
- Het opzetstuk is snel en zonder veel moeite weer klaar voor gebruik.
Bijzonder zorgvuldige reiniging
- Ideaal voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken zoals lak.
Optionele toebehoren
- Meer veelzijdigheid voor de roterende wasborstel WB 130.
Specificaties
Technische gegevens
|Vezelsamenstelling textiel
|75% polyester, 25% polyamide
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|119 x 119 x 52
Compatibele apparaten
Actuele producten
Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van motoren en scooters.