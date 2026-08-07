Vloermondset EasyFix
Met handig klittenbandsysteem en bijbehorende microvezel vloerdoek: De doek kan worden verwijderd van het vloermondstuk EasyFix voor stoomreinigers zonder in contact te komen met het vuil.
Het vloermondstuk EasyFix voor de stoomreiniger wordt geleverd met bijbehorende microvezel vloerdoek voor uitstekende reinigingsresultaten op harde vloeren, zelfs in hoeken en langs plinten. Met het slimme klittenbandsysteem zet u de microvezel vloerdoek snel en gemakkelijk vast op het vloermondstuk: u hoeft alleen maar de vloerreinigingsdoek op het vloermondstuk EasyFix te drukken. En na het reinigen haalt u de microvezel vloerdoek los van het vloermondstuk EasyFix zonder in contact te komen met het vuil. U zet gewoon uw voet op de lus aan de doek en trekt het vloermondstuk omhoog.
Kenmerken en voordelen
Handige klittenbandbevestiging
- Druk de vloerreinigingsdoek gewoon op het vloermondstuk EasyFix om hem vast te zetten.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
Innovatieve lamellentechnologie
- De lamellen zorgen ervoor dat de stoom gelijkmatig over het te reinigen oppervlak en de microvezel vloerdoek wordt verdeeld.
Flexibel scharnier mondstuk
- Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
- Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|314 x 177 x 97
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels