Het vloermondstuk EasyFix voor de stoomreiniger wordt geleverd met bijbehorende microvezel vloerdoek voor uitstekende reinigingsresultaten op harde vloeren, zelfs in hoeken en langs plinten. Met het slimme klittenbandsysteem zet u de microvezel vloerdoek snel en gemakkelijk vast op het vloermondstuk: u hoeft alleen maar de vloerreinigingsdoek op het vloermondstuk EasyFix te drukken. En na het reinigen haalt u de microvezel vloerdoek los van het vloermondstuk EasyFix zonder in contact te komen met het vuil. U zet gewoon uw voet op de lus aan de doek en trekt het vloermondstuk omhoog.