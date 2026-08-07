WR 20

Voor een grondige onkruidbestrijding: Onkruidlans WR 20 voor gebruik met een warmwater-hogedrukreiniger van Kärcher. Uitgerust met een 20 cm brede sproeibalk en geïntegreerde sproeieradapter.

Snel, grondig en comfortabel: in combinatie met een Kärcher warmwater-hogedrukreiniger laat de onkruidlans WR 20 zien wat hij waard is. De hogedrukreiniger levert water met de optimale temperatuur van 98°C voor het verwijderen van onkruid. De meegeleverde sproeieradapter garandeert een geoptimaliseerde stroom heet water door de 20 centimeter brede lans om het ongewenste onkruid langdurig te verwijderen.

Kenmerken en voordelen
Effectieve onkruidbestrijding door optimaal samenspel van hogedrukreiniger en onkruidlans
  • De geïntegreerde adapter garandeert een constante waterstroom door de hele sproeibalk.
  • Geavanceerde brandertechnologie zorgt voor de optimale watertemperatuur voor onkruidbestrijding (tot 98°C).
Compact ontwerp van de onkruidlans
  • Door het compacte formaat ook te gebruiken als er weinig ruimte is.
Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,5
Toepassingen
  • Effectief en comfortabel onkruid verwijderen
Reserveonderdelen WR 20 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.

Table for products: WR 10 (2.114-016.0) and WR 20 (2.114-014.0)

Machine

HDS 6/14(-4) C(X)

Nozzle

2.113-070.0

Nozzle Size

25

Machine

HDS 7/16 C(X)

Nozzle

2.113-041.0

Nozzle Size

28

Machine

HDS 8/17 C(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 8/18-4 C(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 7/12-4 M(X)

Nozzle

2.113-006.0

Nozzle Size

38

Machine

HDS 8/18-4 M(X)

Nozzle

2.113-071.0

Nozzle Size

32

Machine

HDS 9/18-4 M(X)

Nozzle

2.113-005.0

Nozzle Size

36

Machine

HDS 10/20-4 M(X)

Nozzle

2.113-021.0

Nozzle Size

40

Machine

HDS 12/18-4 S(X)

Nozzle

2.113-010.0

Nozzle Size

48

Machine

HDS 13/20-4 S(X)

Nozzle

2.113-025.0

Nozzle Size

55

Machine

HDS 1000 De

Nozzle

2.113-023.0

Nozzle Size

50

Machine

HDS 13/20 De Tr1 & HDS 17/20 De Tr1

Nozzle

2.114-001.0

Nozzle Size

45