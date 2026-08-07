WR 20
Voor een grondige onkruidbestrijding: Onkruidlans WR 20 voor gebruik met een warmwater-hogedrukreiniger van Kärcher. Uitgerust met een 20 cm brede sproeibalk en geïntegreerde sproeieradapter.
Snel, grondig en comfortabel: in combinatie met een Kärcher warmwater-hogedrukreiniger laat de onkruidlans WR 20 zien wat hij waard is. De hogedrukreiniger levert water met de optimale temperatuur van 98°C voor het verwijderen van onkruid. De meegeleverde sproeieradapter garandeert een geoptimaliseerde stroom heet water door de 20 centimeter brede lans om het ongewenste onkruid langdurig te verwijderen.
Kenmerken en voordelen
Effectieve onkruidbestrijding door optimaal samenspel van hogedrukreiniger en onkruidlans
- De geïntegreerde adapter garandeert een constante waterstroom door de hele sproeibalk.
- Geavanceerde brandertechnologie zorgt voor de optimale watertemperatuur voor onkruidbestrijding (tot 98°C).
Compact ontwerp van de onkruidlans
- Door het compacte formaat ook te gebruiken als er weinig ruimte is.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,5
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Effectief en comfortabel onkruid verwijderen
Reserveonderdelen WR 20
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.