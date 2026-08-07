Voor blijvend streeploze resultaten: vervang snel en eenvoudig de 170 mm zuigstrip van de smalle zuigmond. Zo reinigt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos schoon. Geschikt voor: WV 4-4, WV 5 Ultra, WV 6, WV 7 en WV 8.