WV-zuigstrippen zwart (280 mm)
Reserve-zuigstrippen voor streeploze reinheid op alle gladde oppervlakken – zonder dat er vuil water druppelt. Geschikt voor de accu-raamzuigers WV 2, WV 3 en WV 5.
Voor blijvend streeploze resultaten: vervang de 280 mm-zuigstrip snel en eenvoudig. Zo maakt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos schoon. Geschikt voor: WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 en WVP 10.
Kenmerken en voordelen
Snelle vervanging van de zuigstrip
Zachte siliconen strip
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|2
|Kleur
|Zwart
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|280 x 5 x 45
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Gladde oppervlakken
- ramen en glasoppervlakken
- Spiegels
- Tegels
- Douchecabine/badkuip
- Werkoppervlakken in de keuken
- condensatie
- Zonnesystemen / balkoncentrales