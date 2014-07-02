WV-zuigstrippen zwart (280 mm)

Reserve-zuigstrippen voor streeploze reinheid op alle gladde oppervlakken – zonder dat er vuil water druppelt. Geschikt voor de accu-raamzuigers WV 2, WV 3 en WV 5.

Voor blijvend streeploze resultaten: vervang de 280 mm-zuigstrip snel en eenvoudig. Zo maakt uw accu-raamzuiger alle gladde oppervlakken weer streeploos schoon. Geschikt voor: WV 2, WV 2 Universal, WV 3 Comfort, WV 5 en WVP 10.

Kenmerken en voordelen
Snelle vervanging van de zuigstrip
Zachte siliconen strip
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 2
Kleur Zwart
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 280 x 5 x 45
Toepassingen
  • Gladde oppervlakken
  • ramen en glasoppervlakken
  • Spiegels
  • Tegels
  • Douchecabine/badkuip
  • Werkoppervlakken in de keuken
  • condensatie
  • Zonnesystemen / balkoncentrales