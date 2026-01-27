Accu aangedreven bezem KB 5
Voor een effectieve tussentijdse reiniging: de accu-aangedreven elektrische rolveger KB 5 is snel klaar voor gebruik en biedt uitzonderlijke reinigingsprestaties op de kleinste ruimte.
De accu- aangedreven elektrische rolveger KB 5 is een ideaal tussenreinigingsapparaat voor harde vloeren en tapijten. De KB 5 wordt aangedreven door een lithium-ion accu en biedt uitzonderlijke reinigingsprestaties in een compact ontwerp. Deze lichtgewicht en ruimtebesparende elektrische rolveger verwijdert met zijn universele borstel het zichtbare vuil volledig. Dankzij het flexibele dubbele scharnier past hij moeiteloos tussen stoelen en onder meubels, reinigt hij zonder problemen trappen en 'veegt' hij effectief tot aan de randen. Hiermee kun je ergonomisch werken zonder te hoeven bukken, beschik je over een automatische aan/uit-functie en een handige afvalcontainer die vanaf de zijkant kan worden verwijderd.
Kenmerken en voordelen
Kärcher Adaptive Cleaning SystemVerwijdert vuil effectief op alle vloerbedekkingen. Innovatieve instelbare veegrand voor optimale vuilopname. Verbeterde geometrie van interieur met optimale vuilgeleiding voor effectieve vuilopname.
Vuilreservoir kan eenvoudig worden verwijderd en opnieuw worden geïnstalleerdSnel en eenvoudig legen zonder in contact te komen met het vuil.
Flexibel dubbel gewrichtDe handgreep beweegt soepel in alle richtingen. Eenvoudig te manoeuvreren. Ook tussen meubilair en stoelen.
Automatische aan-uitschakelaar
- Eenvoudig aan en uit te schakelen.
- Snel en intuïtief.
- Bukken niet nodig.
Universele borstel
- Voor optimale vuilopname op harde vloeren en tapijten.
- Voor eenvoudig verwijderen van haren.
- En voor vegen dicht bij de plinten.
Universele borstel kan gemakkelijk worden verwijderd en vervangen
- Snel en eenvoudig met één hand.
- Voor eenvoudig reinigen van de universele borstel.
Lithium-ion accu
- Met een batterijduur tot 30 minuten op harde vloeren.
- Zonder geheugeneffect.
- Altijd klaar voor gebruik.
Ruimtebesparend opbergen
- Voor eenvoudig, ruimtebesparend opbergen, ook in een klein zijvertrek.
- Draadloze elektrobezem kan worden weggeborgen waar deze nodig is.
Parkeerpositie
- Het toestel kan comfortabel worden weggezet voor een korte pauze.
Lichtgewicht
- Eenvoudig te vervoeren en te manoeuvreren
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Werkbreedte van universele borstel (mm)
|210
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|370
|Accuspanning (V)
|3,6
|Batterijduur op harde vloeren (min)
|30
|Batterijduur op tapijten (min)
|20
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,8
|Gewicht incl. accu accu (kg)
|1,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|215 x 230 x 1120
Verpakkingsinhoud
- Acculader
Uitvoering
- Universele borstel: Uitneembaar
Videos
Toepassingen
- Harde vloeren
- Tapijten
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Trappen
Reserveonderdelen KB 5
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.