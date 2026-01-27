As- en droogzuiger AD 2
De as- en droogzuiger met 600 W vermogen en een stevig metalen reservoir van 14 liter. De ideale zuiger om as veilig en effectief te verwijderen.
Compact, praktisch, veelzijdig: de AD 2 as- en droogzuiger met 600 W vermogen voor grote en langdurige zuigkracht. Het unieke filtersysteem dat bestaat uit een vlakfilter en grofvuilfilter, laat u grote hoeveelheden as opzuigen. Het metalen reservoir en de metallic zuigslang bieden maximale veiligheid bij het zuigen van as. Met de gebogen handzuigslang zuigt u eenvoudig as uit hoeken en slecht bereikbare plekken in de haard. Asresten volledig verwijderen is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Alle meegeleverde accessoires en het stroomsnoer kunnen snel en compact worden opgeborgen in de houder voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterreiniging met een druk op de knopVoor een hoog en lang aanhoudend zuigvermogen. Geschikt voor zuigen van grote hoeveelheden vuil.
1-delig filtersysteem (vlamvertragend) met robuust vlakfilter en metalen grofvuilfilter.Reservoir eenvoudig legen en reinigen zonder contact met het vuil Maximaal comfort doordat de filter in slechts één stap uitgenomen kan worden.
Vlamvertragend materiaal, metalen reservoir en metalen slang (ommanteld)Voor optimale veiligheid bij het opzuigen van as, ook bij ondeskundig gebruik.
Gebogen handgreep
- Voor grondige reiniging van alle hoeken en moeilijk te bereiken plaatsen in een haard.
1,2 meter zuigslang van ommanteld metaal
- Voor hoge buigzaamheid en flexibel werken.
Pull & Push sluitsysteem
- Snel en handige opening, sluiting en leegmaken van het vuilreservoir.
Praktische handgreep op reservoir.
- Reservoir comfortabel legen.
Praktische parkeerstand op apparaat
- Zuigslang binnen handbereik opbergen, voor als u tijdens een pauze de zuiger even neer wilt zetten.
Grote kabelhaak
- Voor veilig en handige opberging van de kabel.
Compacte en lichte constructie.
- Voor ruimtebesparend opbergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|600
|Zuigkracht (W)
|140
|Vacuüm (mbar)
|max. 210
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|14
|Materiaal reservoir
|Metaal
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|82
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 330 x 440
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.2 m
- Materiaal van de zuigslang: Metaal, ommanteld
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: Metaal
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Comfortabele draaggreep
- Parkeerpositie voor zuigslang
- Kabel haak
- Opbergruimte voor kleine accessoires
Videos
Toepassingen
- As
- Haarden, kachels,…
- Barbecues
Accessoires
Reserveonderdelen AD 2
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.