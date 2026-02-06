Accu aangedreven asstofzuiger AD 2 Battery
Voor het snel en stofvrij reinigen van haarden, pelletverwarmingssystemen, sauna's of houtskoolbarbecues.
LET OP: Deze AD 2 asstofzuiger wordt zonder accu en lader geleverd.
Asresten, grof vuil, maar ook fijne stofdeeltjes betrouwbaar en veilig verwijderen is een taak van speciaal daarvoor ontworpen afzuigspecialisten zoals onze krachtige accu-aszuiger AD 2 Battery. Een flexibele zuigslang van gecoat metaal, de vlamvertragende opvangbak met een inhoud van 14 liter en het robuuste vlakfilter met voorgeschakeld grof vuilfilter van metaal garanderen maximale veiligheid en stofvrij afzuigen. De innovatieve ReBoost-functie, die met een druk op de knop as en stof uit het filter verwijdert, zorgt voor een constant hoge zuigkracht. De nodige prestaties en uithoudingsvermogen worden geleverd door de krachtige 18 V Kärcher verwisselbare accu met Real Time Technology voor weergave van de accuduur op een geïntegreerd LCD-display. Zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zijn moeiteloos te bereiken dankzij de afgeschuinde handbuis en een slimme uitsparing voor het plaatsen van de zuigslang in de behuizing van het compacte apparaat zorgt voor een ruimtebesparende opslag na het werk.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuMaximale bewegingsvrijheid dankzij snoerloze flexibiliteit. Real-time technologie met LCD-display voor het weergeven van de accu-oplaadstatus in minuten. Te gebruiken met alle apparaten in het 18 V Kärcher accuplatform.
Vlamvertragend materiaal, metalen reservoir en metalen slang (ommanteld)Maximale veiligheid bij het opzuigen van as - ook bij oneigenlijk gebruik.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterreiniging met een druk op de knopKrachtige filterreiniging met één druk op de knop. Voor een constant hoge zuigkracht en grote hoeveelheden vuil.
1-delig filtersysteem (vlamvertragend) met robuust vlakfilter en metalen grofvuilfilter.
- Met robuust vlakfilter en metalen grofvuilfilter.
- Reservoir eenvoudig legen en reinigen zonder contact met het vuil
- Maximaal comfort doordat de filter in slechts één stap uitgenomen kan worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|200
|Zuigkracht (W)
|45
|Vacuüm (mbar)
|max. 95
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 22
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|14
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Looptijd per acculading (min)
|circa 13 (2,5 Ah) / circa 25 (5,0 Ah)
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|78
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 1.2 m
- Materiaal van de zuigslang: Metaal, ommanteld
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: Metaal
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Metaal
- Filterreinigingsfunctie
- Parkeerpositie voor zuigslang
- Comfortabele draaggreep
- Opbergruimte voor kleine accessoires
Toepassingen
- As
- Haarden, kachels,…
- Barbecues
Reserveonderdelen AD 2 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.