Accu aangedreven asstofzuiger AD 2 Battery Set
Krachtige accu-aangedreven aszuiger AD 2 Battery met constant hoge zuigkracht dankzij de geïntegreerde ReBoost-functie voor filterreiniging. Ideaal voor het veilig reinigen van open haarden en barbecues.
Onze snoerloze aszuiger AD 2 Battery maakt het gemakkelijk om snel as te verwijderen uit open haarden, pelletverwarmingssystemen, sauna's of houtskoolbarbecues. De krachtige 18 V Kärcher Battery Power verwisselbare accu met Real Time Technology voor de weergave van de batterijduur in minuten op een geïntegreerd LCD-display zorgt voor het nodige uithoudingsvermogen. In combinatie met slimme innovaties, zoals de ReBoost-functie voor effectieve filterreiniging met één druk op de knop, is te allen tijde een hoge en constante zuigkracht gegarandeerd. Grof vuil, as of zelfs fijne stofdeeltjes worden betrouwbaar opgezogen - ook op moeilijk toegankelijke plaatsen dankzij de afgeschuinde handbuis. LET OP: het opzuigen van as mag nooit gebeuren met een gewone stofzuiger, de fijne asdeeltjes kunnen een ontploffing veroorzaken wanneer deze te dicht bij de elektrisch geladen motor komen. De flexibele zuigslang van gecoat metaal en de vlamvertragende container van 14 liter zorgen voor maximale veiligheid. En met het robuuste vlakfilter met voorgeschakeld grofvuilfilter van metaal blijft ook de afvoerlucht stofvrij. Na de klus wordt de zuigslang eenvoudig in de uitsparing in de behuizing van het apparaat gestoken en wordt alles ruimtebesparend opgeborgen. Set wordt geleverd incl. accu en oplader.
Kenmerken en voordelen
18 V Kärcher accuMaximale bewegingsvrijheid dankzij snoerloze flexibiliteit. Real-time technologie met LCD-display voor het weergeven van de accu-oplaadstatus in minuten. Te gebruiken met alle apparaten in het 18 V Kärcher accuplatform.
Vlamvertragend materiaal, metalen reservoir en metalen slang (ommanteld)Maximale veiligheid bij het opzuigen van as - ook bij oneigenlijk gebruik.
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterreiniging met een druk op de knopKrachtige filterreiniging met één druk op de knop. Voor een constant hoge zuigkracht en grote hoeveelheden vuil.
1-delig filtersysteem (vlamvertragend) met robuust vlakfilter en metalen grofvuilfilter.
- Met robuust vlakfilter en metalen grofvuilfilter.
- Reservoir eenvoudig legen en reinigen zonder contact met het vuil
- Maximaal comfort doordat de filter in slechts één stap uitgenomen kan worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|200
|Zuigkracht (W)
|45
|Vacuüm (mbar)
|max. 95
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 22
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|14
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Looptijd per acculading (min)
|circa 13 (2,5 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|300
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|78
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|328 x 343 x 431
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,5 Ah accu (1 st.)
- Oplader: 18 V accu standaard oplader (1 st.)
- Lengte van de zuigslang: 1.2 m
- Materiaal van de zuigslang: Metaal, ommanteld
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: Metaal
Uitvoering
- Materiaal reservoir: Metaal
- Intelligent display: Geïntegreerd in de accu
- Filterreinigingsfunctie
- Parkeerpositie voor zuigslang
- Comfortabele draaggreep
- Opbergruimte voor kleine accessoires
Toepassingen
- As
- Haarden, kachels,…
- Barbecues
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.