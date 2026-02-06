As- en droogzuiger AD 2 Limited Edition
De aszuiger is het ideale apparaat om eenvoudig, snel en gemakkelijk as te verwijderen. Met zijn extra lange, vlamvertragende spleetzuigmond komt het apparaat ook op moeilijk bereikbare plekken.
Zuig alle asresten op - en dat zonder contact met vuil. De krachtige aszuiger van Kärcher en zijn extra lange, vlamvertragende spleetzuigmond, die eenvoudig op het handvat kan worden gemonteerd, maken dit mogelijk. Zo verwijder je moeiteloos en bijzonder effectief vuil, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. De as- en droogzuiger dankt zijn langdurige zuigkracht aan de geïntegreerde filterreiniging, die met een druk op de knop het verstopte filter vrij blaast en de zuigkracht weer verhoogt. Het metalen reservoir, de flexibele aanzuigslang van gecoat metaal en het hoogwaardige vlamvertragende materiaal bieden maximale veiligheid bij het opzuigen van de as. Zuig as nooit op met een gewone stofzuiger! Het fijne as kan dan bij de elektrisch geladen motor komen en zorgen voor een ontploffing! Dankzij het 1-delige filtersysteem, dat bestaat uit een robuust vlakfilter en een metalen grofvuilfilter, en de praktische handgreep aan de container, kan deze eenvoudig, snel en zonder contact met vuil worden geleegd. Het compacte ontwerp van het apparaat zorgt voor ruimtebesparend opbergen en de mogelijkheid om de zuigslang gemakkelijk in de leunpositie te plaatsen.
Kenmerken en voordelen
Kärcher ReBoost Filter Cleaning Technology – Filterreiniging met een druk op de knopVoor een hoog en lang aanhoudend zuigvermogen. Geschikt voor zuigen van grote hoeveelheden vuil.
1-delig filtersysteem (vlamvertragend) met robuust vlakfilter en metalen grofvuilfilter.Reservoir eenvoudig legen en reinigen zonder contact met het vuil Maximaal comfort doordat de filter in slechts één stap uitgenomen kan worden.
Vlamvertragend materiaal, metalen reservoir en metalen slang (ommanteld)Voor optimale veiligheid bij het opzuigen van as, ook bij ondeskundig gebruik.
Gebogen handgreep
- Voor grondige reiniging van alle hoeken en moeilijk te bereiken plaatsen in een haard.
1,2 meter zuigslang van ommanteld metaal
- Voor hoge buigzaamheid en flexibel werken.
Pull & Push sluitsysteem
- Snel en handige opening, sluiting en leegmaken van het vuilreservoir.
Praktische handgreep op reservoir.
- Reservoir comfortabel legen.
Praktische parkeerstand op apparaat
- Zuigslang binnen handbereik opbergen, voor als u tijdens een pauze de zuiger even neer wilt zetten.
Grote kabelhaak
- Voor veilig en handige opberging van de kabel.
Compacte en lichte constructie.
- Voor ruimtebesparend opbergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|600
|Zuigkracht (W)
|140
|Vacuüm (mbar)
|max. 210
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|14
|Materiaal reservoir
|Metaal
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|82
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 330 x 440
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.2 m
- Materiaal van de zuigslang: Metaal, ommanteld
- Plintenzuigmond, extra lang, vlamvertragend
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Polyester, vlambestendig
- Grofvuilfilter
- Grofvuilfilter, materiaal: Metaal
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Comfortabele draaggreep
- Parkeerpositie voor zuigslang
- Kabel haak
- Opbergruimte voor kleine accessoires
Videos
Toepassingen
- As
- Haarden, kachels,…
- Barbecues
Accessoires
Reserveonderdelen AD 2 Limited Edition
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.