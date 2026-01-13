De SensoTimer ST6 en ST6 Duo eco!ogic stemmen de bewatering af op de vochtigheid. De meegeleverde sensoren meten het vochtgehalte van de bodem en versturen deze waarde per radiosignaal naar de SensoTimer. De sensorpad moet voor de meting contact maken met de grond. Vervang de pad een keer per jaar om een correcte meting te garanderen. De pad kan met een schroevendraaier snel en eenvoudig worden vervangen. Draai aan de achterzijde van de sensor twee schroeven open, neem de bovenste afdekking weg en verwijder de pad. De oude pad kan nu worden vervangen door een nieuwe. Plaats vervolgens de afdekking van de sensor terug en zet deze vast met de schroeven aan de achterzijde. Klaar.