Messing 2-weg koppeling
Hoge kwaliteit 2-weg messing koppeling voor het aan elkaar koppelen van twee slangen en slangverlenging.
Hoogwaardig en robuuste 2-weg koppeling van messing voor het koppelen van twee slangen en het verlengen van slangen. De nieuwe messing-lijn van Kärcher voor semiprofessioneel gebruik in de tuin onderscheidt zich door kwaliteit die is opgewassen tegen elke druk. De hoogwaardige verwerking en het robuuste materiaal staan garant voor een bijzonder lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
2-weg koppeling
- Snelle aansluiting van twee slangen.
Gemaakt van messing
- Hoogkwalitatief, duurzaam aansluitstuk
Clicksysteem
- Geschikt voor alle mogelijke merken.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Messing
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|20 x 20 x 48
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.