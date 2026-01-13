Messing kraanstuk G1
Sterk en duurzaam kraanstuk in messing. Past op kranen met afmeting G1. Rubberen anti-slip greep voor optimaal gebruiksgemak en aansluiting.
Hoogwaardige messing kraanaansluiting G1 met comfortabele rubberring op de greep voor meer gebruiksgemak en betere aansluiting. De nieuwe messing-lijn van Kärcher voor semiprofessioneel gebruik in de tuin onderscheidt zich door kwaliteit die is opgewassen tegen elke druk. De hoogwaardige verwerking en het robuuste materiaal staan garant voor een bijzonder lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Hoogkwalitatieve kraanaansluiting in messing
- Robuustheid en duurzaamheid
Comfortabele rubberen ring op de handgreep
- Voor een eenvoudige bediening en een betere aansluiting
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G1
|Kleur
|Messing
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|40 x 43 x 43
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.