Hoogwaardige en robuuste messing slangkoppeling Uni voor reparatie van een beschadigde slang of koppelen van slangen met 3/4" binnendiameter. De nieuwe messing-lijn van Kärcher voor semiprofessioneel gebruik in de tuin onderscheidt zich door kwaliteit die is opgewassen tegen elke druk. De hoogwaardige verwerking en het robuuste materiaal staan garant voor een bijzonder lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.