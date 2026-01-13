Slangkoppeling 3/4"
Hoge kwaliteit messing slangkoppeling voor de reparatie van beschadigde stukken slang of voor het koppelen van twee slangen met een interne diameter van 3/4".
Hoogwaardige en robuuste messing slangkoppeling Uni voor reparatie van een beschadigde slang of koppelen van slangen met 3/4" binnendiameter. De nieuwe messing-lijn van Kärcher voor semiprofessioneel gebruik in de tuin onderscheidt zich door kwaliteit die is opgewassen tegen elke druk. De hoogwaardige verwerking en het robuuste materiaal staan garant voor een bijzonder lange levensduur, ook bij intensief gebruik. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Gemaakt van messing
- Hoogkwalitatief, duurzaam materiaal.
Slangkoppeling
- Voor de aansluting van twee slangen of het herstel van beschadigde slangen.
Voor de aansluiting van slangen met een binnendiameter van 1/2" en 5/8" (2.645-102.0) en 3/4" (2.645-103.0)
- Past op alle gangbare tuinslangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|Messing
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|48 x 38 x 38
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.