Hoogwaardige 2-weg verdeler met G3 / 4 kraanaansluiting en G1 / 2 verloopstuk voor beregening met maximaal twee slangen tegelijk. De 2-weg verdeler heeft twee kraanaansluitingen met twee onafhankelijke, traploze regelaars en kenmerkt zich door een geoptimaliseerde waterstroom. Hij kan universeel worden gebruikt in combinatie met alle gangbare tuinslangen en overtuigt door zijn robuuste kwaliteit en ergonomische vormgeving voor een aangenaam en eenvoudig gebruik. De lichtlopende wartelmoer met de robuuste binnendraad garandeert een gemakkelijke en comfortabele bevestiging op de kraan. De 2-weg verdeler is compatibel met de meeste beschikbare kliksystemen.