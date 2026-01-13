Waterverdeler 2-weg Basic
2-weg verdeler met 2 onafhankelijke, individueel instelbare wateraansluitingen. Ideaal om twee slangen op één kraan aan te sluiten. (G3 / 4 kraanaansluiting, G1 / 2 verloopstuk.)
Hoogwaardige 2-weg verdeler met G3 / 4 kraanaansluiting en G1 / 2 verloopstuk voor beregening met maximaal twee slangen tegelijk. De 2-weg verdeler heeft twee kraanaansluitingen met twee onafhankelijke, traploze regelaars en kenmerkt zich door een geoptimaliseerde waterstroom. Hij kan universeel worden gebruikt in combinatie met alle gangbare tuinslangen en overtuigt door zijn robuuste kwaliteit en ergonomische vormgeving voor een aangenaam en eenvoudig gebruik. De lichtlopende wartelmoer met de robuuste binnendraad garandeert een gemakkelijke en comfortabele bevestiging op de kraan. De 2-weg verdeler is compatibel met de meeste beschikbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Twee wateruitgangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld
- Afzonderlijk gebruik van twee wateruitgangen op één kraan.
Met geïntegreerde voorfilter
- Voor een extra lange gebruiksduur.
Soepel verdeelstuk
- Eenvoudige aansluiting aan kranen met een draad van 3/4" of 1/2".
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|G3/4 + G1/2
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|50 x 126 x 78
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.