Spiraalslang Set 10 m
De set omvat 10 m spiraalslang, multifunctioneel spuitpistool, één slangkoppeling met knikbescherming, één slangkoppeling met knikbescherming en Aqua Stop, kraanaansluiting G3/4.
De spiraalslang-set is ideaal voor regelmatig sproeien in kleinere tuinen, op terrassen, balkons of de camping. Nooit meer tijdrovend en vermoeiend slepen met gieters of trekken aan de slang. De spiraalslang-set van Kärcher is altijd klaar voor gebruik en onmisbaar voor bewatering. Gegevens over de uitrusting: 10 m UV-bestendige spiraalslang, multifunctioneel spuitpistool, 1 x koppeling voor spiraalslang met knikbescherming, 1 x koppeling voor spiraalslang met knikbescherming en Aqua Stop, kraanaansluiting G3/4. Zelfs grof vuil kan met het meegeleverde multifunctionele spuitpistool moeiteloos worden verwijderd van tuingereedschap en dergelijke. De spiraalslang krijgt na elk gebruik zijn compacte vorm weer terug.
Kenmerken en voordelen
Na gebruik altijd terug naar zijn compacte vorm
- Ordelijke opberging voor een nette tuin
UV-bestendige, knikvaste spiraalslang (10 m)
- Niet gevaarlijk voor de gezondheid
Multifunctioneel sproeipistool met 4 sproeipatronen
1 slangkoppeling met knikbescherming
1 slangkoppeling met knikbescherming en Aqua Stop
Kraanaansluiting G3/4
Geen last meer van het lastig op- en afrollen van tuinslangen, geen last meer van het dragen van zware gieters
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|560 x 95 x 95
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Sproeipatroon: Douche
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
Reserveonderdelen Spiraalslang Set 10 m
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.