Messing spuitstuk
Extreem robuust messing spuitstuk voor het bewateren van kleine tot middelgrote oppervlakken. Ergonomische rubberen anti-slip greep. Aanpasbaar sproeipatroon van harde waterstraal tot mist.
Robuuste messing sproeier voor sproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken en tuinen. Of u nu sierplanten, potplanten of gewassen wilt besproeien of tuinapparatuur en -meubelen wilt reinigen, met de ergonomisch vormgegeven handgreep kunt u alles met één hand regelen en ook langere tijd achtereen moeiteloos werken. Bovendien biedt de sproeier meer voordelen zoals het sproeipatroon dat u van volle straal tot sproeinevel aan de situatie kunt aanpassen. De tuinsproeier imponeert niet alleen met het grote gebruiksgemak en de perfecte functionaliteit, maar ook met het attractieve design. Het is de ideale oplossing voor aangenaam en doeltreffend sproeien van de tuin. De sproeiers van Kärcher zijn overigens compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Gemaakt van messing
- Gegarandeerde stevigheid
Zachte kunststoffen onderdelen met antislip
- Voor meer comfort en betere bescherming.
Sproeipatroon continu instelbaar tussen harde straal en kegelstraal
- Ideaal voor bewateren (kegelstraal) en reinigen (puntstraal).
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Messing
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|103 x 36 x 36
Uitvoering
- Aantal sproeipatronen: 2
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.