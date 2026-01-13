Robuuste messing sproeier voor sproeien van kleine tot middelgrote oppervlakken en tuinen. Of u nu sierplanten, potplanten of gewassen wilt besproeien of tuinapparatuur en -meubelen wilt reinigen, met de ergonomisch vormgegeven handgreep kunt u alles met één hand regelen en ook langere tijd achtereen moeiteloos werken. Bovendien biedt de sproeier meer voordelen zoals het sproeipatroon dat u van volle straal tot sproeinevel aan de situatie kunt aanpassen. De tuinsproeier imponeert niet alleen met het grote gebruiksgemak en de perfecte functionaliteit, maar ook met het attractieve design. Het is de ideale oplossing voor aangenaam en doeltreffend sproeien van de tuin. De sproeiers van Kärcher zijn overigens compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen.