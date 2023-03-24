hogedrukreiniger accessoires

Vloeroppervlakken en trappen reinigen

Ook buiten laat het koude jaargetijde zijn sporen na. Met de juiste accessoires kunnen mos-, korstmossen- of groenlagen op terrassen en balkons snel en grondig worden verwijderd.

De T-Racer-modellen zijn bijzonder geschikt voor het reinigen van grote stenen of houten oppervlakken, omdat de afstand van de reinigingsmondstukken tot de grond individueel kan worden aangepast. Ook voor kleinere of bochtige plekken, zoals trappen, heeft Kärcher de juiste reinigingsoplossing: dankzij de krachtige combinatie van hogedrukstraal en manuele borsteldruk zijn de schrobzuigmachines het perfecte allround wapen tegen vuil.

Allround netheid. Zodat mensen zich zowel buiten als binnen goed voelen.