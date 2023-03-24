hogedrukreiniger accessoires
De ideale hulp voor elke uitdaging in uw eigen huis: met de accessoires van Kärcher kunt u de toepassingsmogelijkheden van uw hogedrukreiniger precies en comfortabel uitbreiden.
Ontketen het volledige potentieel van uw hogedrukreiniger met de juiste accessoires. Welke schoonmaakuitdaging zich ook voordoet, u houdt altijd de overhand: geen muur is te hoog, geen hoek te verborgen en geen vuil te hardnekkig voor u, uw hogedrukreiniger en de juiste accessoires. Ontdek de hele variëteit en de verschillende toepassingen.
Toepassingsgebieden
Reinigen van auto's, motorfietsen & co.
Maak uw auto schoon als een expert: van de schuimstraal voor een optimale verdeling van het wasmiddel en diverse zachte wasborstels voor het voorzichtig reinigen van lakoppervlakken tot het verwijderen van vuil uit de holle ruimtes van de velgen. Onze reinigingsoplossingen zorgen voor glanzende oppervlakken en stralende gezichten.
Vloeroppervlakken en trappen reinigen
Ook buiten laat het koude jaargetijde zijn sporen na. Met de juiste accessoires kunnen mos-, korstmossen- of groenlagen op terrassen en balkons snel en grondig worden verwijderd.
De T-Racer-modellen zijn bijzonder geschikt voor het reinigen van grote stenen of houten oppervlakken, omdat de afstand van de reinigingsmondstukken tot de grond individueel kan worden aangepast. Ook voor kleinere of bochtige plekken, zoals trappen, heeft Kärcher de juiste reinigingsoplossing: dankzij de krachtige combinatie van hogedrukstraal en manuele borsteldruk zijn de schrobzuigmachines het perfecte allround wapen tegen vuil.
Allround netheid. Zodat mensen zich zowel buiten als binnen goed voelen.
Reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen
Met de telescopische spuitlans bereik je met je hogedrukreiniger hoge plekken en zelfs afgelegen plekken.
Volle (reinigings)kracht vooruit: in combinatie met het gevel- en glasreinigingsopzetstuk kunnen wanden en grote glasoppervlakken, zoals in serres, moeiteloos en efficiënt met hoge druk worden gereinigd.
Afvoer of leiding schoonmaken
Verstopte leidingen en afvoeren? Dat is nu verleden tijd! De dakgoot- en buisreinigingsset van Kärcher verwijdert hardnekkig vuil in afvoeren, dakgoten en regenpijpen.