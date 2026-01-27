Luchtreiniger AF 20

Snelle luchtreiniging in ruimtes van 20 m²*–40 m²: de compacte AF 20 luchtreiniger met HEPA-filtratie en actieve kool verwijdert ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren veilig.

Perfecte luchtreiniging voor kleine ruimtes, kinderkamers en individuele werkplekken: De luchtreiniger AF 20 bevrijdt de binnenlucht van allergenen, schadelijke stoffen en ziekteverwekkers met zijn meerlaags filtersysteem. Andere kenmerken zijn: het actiefkoolbed, een display voor de numerieke weergave van de luchtkwaliteit in PM2,5 deeltjes in µg/m³ en de weergave van de luchtkwaliteit door middel van een kleurcode. Daarnaast scoort de luchtreiniger met zijn timerfunctie, kinderbeveiliging (slotfunctie), nachtmodus en fluisterstille werking, een filterefficiëntie van 99,95% voor deeltjes van 0,3 µm en een hoogwaardige lasersensor voor automatische modus. Dat betekent: de automatische modus en het vermogensniveau passen zich automatisch aan de mate van luchtverontreiniging aan. Daarnaast is de levensduur van het filter ongeveer 1 jaar, afhankelijk van luchtverontreiniging en gebruiksintensiteit.

Kenmerken en voordelen
Luchtreiniger AF 20: High Protect 13 filters
High Protect 13 filters
HEPA-filter om ziekteverwekkers en aerosolen te verwijderen. Voor het binden van geuren en chemische dampen.
Luchtreiniger AF 20: Dubbel luchtinlaatsysteem
Dubbel luchtinlaatsysteem
De luchtinlaat aan beide zijden zorgt voor een hoge luchtstroom.
Luchtreiniger AF 20: scherm
scherm
Weergave van de luchtkwaliteit in µg/m³ en de filter- en apparaatstatus.
Stille werking
  • Soepel lopende motoren en ventilatoren en geluidsarme luchtkanalen.
automatische modus
  • De sensor regelt de automatische modus en past de prestaties aan de luchtkwaliteit aan.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 100 / 240
Frequentie (Hz) 50 / 60
Vermogen (W) 24
Geschikte kamergrootte (m²) tot 40
Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u) tot 220
Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte (µm) 0,3 µm >= 99,95 %
Vermogensniveaus 3
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 3
Gewicht inclusief verpakking (kg) 4
Afmetingen (L × B × H) (mm) 220 x 220 x 346

* Aanbevolen kamergrootte gebaseerd op een plafondhoogte van 3 m en een 3-voudige luchtverversing per uur bij gebruik op het hoogste vermogensniveau.

Uitvoering

  • Dubbel filtersysteem
  • Aanduiding filterwissel
  • Luchtkwaliteitsweergave
  • Bediening op het apparaat met aanraakfunctie
  • automatische modus
  • Nachtmodus
  • Vergrendelfunctie:
  • Timer
Luchtreiniger AF 20
Luchtreiniger AF 20
Videos
Toepassingen
  • Vervangingsfilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis
Accessoires
Reserveonderdelen AF 20 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.