Luchtreiniger AF 20
Snelle luchtreiniging in ruimtes van 20 m²*–40 m²: de compacte AF 20 luchtreiniger met HEPA-filtratie en actieve kool verwijdert ziekteverwekkers, fijnstof, allergenen en geuren veilig.
Perfecte luchtreiniging voor kleine ruimtes, kinderkamers en individuele werkplekken: De luchtreiniger AF 20 bevrijdt de binnenlucht van allergenen, schadelijke stoffen en ziekteverwekkers met zijn meerlaags filtersysteem. Andere kenmerken zijn: het actiefkoolbed, een display voor de numerieke weergave van de luchtkwaliteit in PM2,5 deeltjes in µg/m³ en de weergave van de luchtkwaliteit door middel van een kleurcode. Daarnaast scoort de luchtreiniger met zijn timerfunctie, kinderbeveiliging (slotfunctie), nachtmodus en fluisterstille werking, een filterefficiëntie van 99,95% voor deeltjes van 0,3 µm en een hoogwaardige lasersensor voor automatische modus. Dat betekent: de automatische modus en het vermogensniveau passen zich automatisch aan de mate van luchtverontreiniging aan. Daarnaast is de levensduur van het filter ongeveer 1 jaar, afhankelijk van luchtverontreiniging en gebruiksintensiteit.
Kenmerken en voordelen
High Protect 13 filtersHEPA-filter om ziekteverwekkers en aerosolen te verwijderen. Voor het binden van geuren en chemische dampen.
Dubbel luchtinlaatsysteemDe luchtinlaat aan beide zijden zorgt voor een hoge luchtstroom.
schermWeergave van de luchtkwaliteit in µg/m³ en de filter- en apparaatstatus.
Stille werking
- Soepel lopende motoren en ventilatoren en geluidsarme luchtkanalen.
automatische modus
- De sensor regelt de automatische modus en past de prestaties aan de luchtkwaliteit aan.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Vermogen (W)
|24
|Geschikte kamergrootte (m²)
|tot 40
|Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u)
|tot 220
|Filterefficiëntie volgens deeltjesgrootte (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Vermogensniveaus
|3
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|220 x 220 x 346
* Aanbevolen kamergrootte gebaseerd op een plafondhoogte van 3 m en een 3-voudige luchtverversing per uur bij gebruik op het hoogste vermogensniveau.
Uitvoering
- Dubbel filtersysteem
- Aanduiding filterwissel
- Luchtkwaliteitsweergave
- Bediening op het apparaat met aanraakfunctie
- automatische modus
- Nachtmodus
- Vergrendelfunctie:
- Timer
Videos
Toepassingen
- Vervangingsfilterset voor luchtreiniger AF 20 – voor luchtzuivering binnenshuis
Accessoires
Reserveonderdelen AF 20
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.