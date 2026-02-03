Handheld reiniger OC Handheld Compact
De OC Handheld Compacte middendrukreiniger met lithium-ion accu, inklapbare handgreep en aanzuigslang voor veelzijdige mobiele reiniging, onafhankelijk van stroom en wateraansluiting.
De OC Handheld Compact is een compacte, handzame middendrukreiniger voor flexibel, mobiel gebruik. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en de 5 meter lange aanzuigslang voor externe waterbronnen kun je onafhankelijk van een stroom- of wateraansluiting reinigen – ideaal voor onderweg en in huis. Het lichte, innovatieve ontwerp met uitschuifbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag en eenvoudig transport mogelijk. Met de 2-traps drukregeling kan de druk worden ingesteld tussen circa 6 en 15 bar, ideaal voor het reinigen van gevoelige oppervlakken of het verlengen van de accuduur tot 30 minuten. Een led-indicatie geeft informatie over de modus en de accuduur. De 4-in-1 Multi straal maakt snel schakelen tussen 4 sproeitypen mogelijk, terwijl de Kärcher sproeiertechnologie zorgt voor een zachte en effectieve reiniging. Reinigingsmiddel kan worden aangebracht met de daarvoor bestemde sproeier. Perfect voor snel, ongecompliceerd gebruik zonder tijdrovende installatie, of het nu gaat om kamperen, na fiets- of wandeltochten of in de tuin. De accu kan worden opgeladen via USB-C. Hij is niet compatibel met tuinslangaansluitingen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reinigingMet de meegeleverde aanzuigslang en de geïntegreerde accu kun je gemakkelijk onderweg schoonmaken – onafhankelijk van water- en stroomaansluitingen (niet compatibel met tuinslangaansluiting). Flexibel inzetbaar voor diverse reinigingsklussen, bijvoorbeeld voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, honden of het reinigen van vlekken in de auto. De USB-C-laadaansluiting op het apparaat maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijvoorbeeld in de auto of met een powerbank.
Drukregeling met LED-indicatieAfhankelijk van de reinigingsklus kunt u schakelen tussen Max (15 bar) en eco!Mode¹⁾ (ca. 6 bar). Ideaal voor delicate oppervlakken of om de accuduur te verlengen tot wel 30 minuten. Het LED-lampje geeft de huidige laadstatus van de batterij aan.
Compact en lichtgewicht apparaatontwerpMinimaliseert ruimteverbruik tijdens transport en opslag – het innovatieve ontwerp van het apparaat maakt het mogelijk om de handgreep na gebruik in te klappen. Dit minimaliseert de pakgrootte van de OC Handheld Compact. Dankzij het lichte en minimalistische ontwerp is het apparaat gemakkelijk te hanteren en ligt het comfortabel in de hand, zelfs bij langdurig gebruik.
Effectieve en zachte middelmatige druk
- Dankzij de efficiënte Kärcher-sproeiertechnologie en de 4-in-1 Multi Jet sproeier reinigt de hogedrukreiniger voorzichtig en bespaart hij water. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- De ideale keuze voor het beschermen van gevoelige onderdelen van fietsen, zoals lagers, keerringen of naven.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Uitgebreide accessoires
- De Multi Jet combineert vier sproeisoorten in één sproeikop, die je eenvoudig kunt verstellen door aan de sproeikop te draaien.
- De zuigslang maakt het mogelijk om water uit externe waterbronnen te gebruiken, zoals een jerrycan, emmer of beek. Maximale bewegingsvrijheid dankzij de lengte van 5 m.
- Dankzij de reinigingsmiddelstraal kun je het reinigingsmiddel eenvoudig over een groot oppervlak verdelen, voor nog effectievere reiniging van hardnekkig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Werkdruk (bar)
|max. 15
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|150
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|7,2
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / 12 eco!efficiency-stand: / 30
|Laadtijd met standaardoplader (u)
|3
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ In de eco!Mode-stand wordt het waterverbruik gemiddeld met 24% en het energieverbruik gemiddeld met 54% verminderd ten opzichte van de hoogste stand (Max-stand).
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 van elk)
- Multi Jet 4-in-1
- Zuigslang
- Reinigingsmiddelfles
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
- Opvouwbare handgreep
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Huisdieren/honden
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Jaloezieën/rolluiken
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen OC Handheld Compact
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.