Handheld reiniger OC Handheld Compact
De OC Handheld Compact middendrukreiniger met lithium-ion accu, inklapbare handgreep en zuigslang is ideaal voor mobiel gebruik, onafhankelijk van stroom- en wateraansluiting.
De OC Handheld Compact is een compacte, handzame middendrukreiniger voor mobiel gebruik. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu, de 5 meter lange aanzuigslang voor externe waterbronnen en de flessenadapter voor gebruik met water uit PET-flessen kunt u onafhankelijk van een stroom- of wateraansluiting reinigen – ideaal voor onderweg en rondom het huis. Het lichte, innovatieve ontwerp met intrekbare handgreep zorgt voor ruimtebesparende opslag en gemakkelijk transport. Met de tweetraps drukregeling kan de druk worden aangepast tussen circa 6 en 15 bar, ideaal voor delicate oppervlakken of om de accuduur te verlengen tot wel 30 minuten. Een LED-indicator geeft informatie over de modus en de resterende accuduur. Met de 4-in-1 Multi Jet kun je snel schakelen tussen 4 sproeistanden, terwijl de Kärcher-sproeiertechnologie zorgt voor een zachte en effectieve reiniging. Reinigingsmiddel kan worden aangebracht met de daarvoor bestemde sproeikop. Perfect voor snel en eenvoudig gebruik, bijvoorbeeld tijdens het kamperen, na een fiets- of wandeltocht of in de tuin. De accu kan worden opgeladen via USB-C. Niet compatibel met tuinslangaansluitingen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reinigingMet de aanzuigslang, flessenadapter en accu kun je gemakkelijk onderweg schoonmaken – onafhankelijk van water- en stroomaansluitingen (niet compatibel met de tuinslangaansluiting). Flexibel inzetbaar voor diverse reinigingsklussen, bijvoorbeeld voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, honden of het reinigen van vlekken in de auto. De USB-C-laadaansluiting op het apparaat maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijvoorbeeld in de auto of met een powerbank.
Drukregeling met LED-indicatieAfhankelijk van de reinigingsklus kunt u schakelen tussen Max (15 bar) en eco!Mode¹⁾ (ca. 6 bar). Ideaal voor delicate oppervlakken of om de accuduur te verlengen tot wel 30 minuten. Het LED-lampje geeft de huidige laadstatus van de batterij aan.
Compact en lichtgewicht apparaatontwerpMinimaliseert ruimteverbruik tijdens transport en opslag – het innovatieve ontwerp van het apparaat maakt het mogelijk om de handgreep na gebruik in te klappen. Dit minimaliseert de pakgrootte van de OC Handheld Compact. Dankzij het lichte en minimalistische ontwerp is het apparaat gemakkelijk te hanteren en ligt het comfortabel in de hand, zelfs bij langdurig gebruik.
Effectieve en zachte middelmatige druk
- Dankzij de efficiënte Kärcher-sproeiertechnologie en de 4-in-1 Multi Jet sproeier reinigt de hogedrukreiniger voorzichtig en bespaart hij water. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- De ideale keuze voor het beschermen van gevoelige onderdelen van fietsen, zoals lagers, keerringen of naven.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Uitgebreide accessoires
- De Multi Jet combineert vier sproeisoorten in één sproeikop, die je eenvoudig kunt verstellen door aan de sproeikop te draaien.
- De 5 meter lange zuigslang maakt het mogelijk om water aan te zuigen uit externe waterbronnen, zoals een jerrycan. De flessenadapter kan ook worden gebruikt om water uit PET-flessen aan te zuigen.
- Dankzij de reinigingsmiddelstraal kun je het reinigingsmiddel eenvoudig over een groot oppervlak verdelen, voor nog effectievere reiniging van hardnekkig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Werkdruk (bar)
|max. 15
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|150
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|7,2
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / 12 eco!efficiency-stand: / 30
|Laadtijd met standaardoplader (u)
|3
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ In de eco!Mode-stand wordt het waterverbruik gemiddeld met 24% en het energieverbruik gemiddeld met 54% verminderd ten opzichte van de hoogste stand (Max-stand).
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 van elk)
- Multi Jet 4-in-1
- Zuigslang
- Reinigingsmiddelfles
- Flesadapter
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Microvezeldoek
- Geïntegreerd waterfilter
- Opvouwbare handgreep
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Huisdieren/honden
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Jaloezieën/rolluiken
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen OC Handheld Compact
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.