Handheld reiniger OC Handheld Compact Adventure
De OC Handheld Compact Adventure middendrukreiniger, inclusief een Adventure Kit-tas met praktische accessoires, is dankzij de lithium-ion accu en zuigslang perfect voor mobiel gebruik.
De OC Handheld Compact Adventure is een compacte, handzame middendrukreiniger voor mobiel gebruik. Dankzij de geïntegreerde lithium-ion accu en de 5 meter lange aanzuigslang kan er onafhankelijk van een stroom- of wateraansluiting worden gereinigd. De opvouwbare watertank heeft een inhoud van 12 liter en is lekvrij – ideaal voor onderweg. Het lichte, innovatieve ontwerp met intrekbare handgreep zorgt voor ruimtebesparende opslag en gemakkelijk transport. Met de tweetraps drukregeling kan de druk worden ingesteld tussen circa 6 en 15 bar, ideaal voor delicate oppervlakken of om de accuduur te verlengen. Een LED-indicator geeft informatie over de modus en de resterende accuduur. Met de 4-in-1 Multi Jet kun je schakelen tussen 4 sproeistanden, terwijl de Kärcher-sproeiertechnologie zorgt voor een zachte en effectieve reiniging. Reinigingsmiddel kan worden aangebracht met de krachtige Pro-schuimstraal. Perfect voor snel en eenvoudig gebruik, of het nu gaat om kamperen, na een fiets- of wandeltocht, of in de tuin. De accu kan worden opgeladen via USB-C. Inclusief waterafstotende tas voor transport en opslag. Niet compatibel met tuinslangaansluitingen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reinigingMet de aanzuigslang, de opvouwbare watertank en de accu kun je gemakkelijk onderweg schoonmaken – onafhankelijk van water- en stroomaansluitingen (niet compatibel met de tuinslangaansluiting). Flexibel inzetbaar voor diverse reinigingsklussen, bijvoorbeeld voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, honden of het reinigen van vlekken in de auto. De USB-C-laadaansluiting op het apparaat maakt flexibel opladen mogelijk, zelfs onderweg, bijvoorbeeld in de auto of met een powerbank.
Drukregeling met LED-indicatieAfhankelijk van de reinigingsklus kunt u schakelen tussen Max (15 bar) en eco!Mode¹⁾ (ca. 6 bar). Ideaal voor delicate oppervlakken of om de accuduur te verlengen tot wel 30 minuten. Het LED-lampje geeft de huidige laadstatus van de batterij aan.
Compact en lichtgewicht apparaatontwerpMinimaliseert ruimtegebruik tijdens transport en opslag – dankzij het innovatieve ontwerp kan het handvat na gebruik worden ingeklapt. Hierdoor wordt de pakmaat van de OC Handheld Compact Adventure geminimaliseerd. Dankzij het lichte en minimalistische ontwerp is het apparaat gemakkelijk te hanteren en ligt het comfortabel in de hand, zelfs bij langdurig gebruik.
Effectieve en zachte middelmatige druk
- Dankzij de efficiënte Kärcher-sproeiertechnologie en de 4-in-1 Multi Jet sproeier reinigt de hogedrukreiniger voorzichtig en bespaart hij water. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- De ideale keuze voor het beschermen van gevoelige onderdelen van fietsen, zoals lagers, keerringen of naven.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Adventure Kit met uitgebreide accessoires
- De Multi Jet combineert vier sproeisoorten in één sproeikop, die je eenvoudig kunt verstellen door aan de sproeikop te draaien.
- De 5 meter lange zuigslang maakt het mogelijk om water aan te zuigen uit externe waterbronnen. De opvouwbare watertank heeft een inhoud van 12 liter en een lekvrije afsluiting.
- Dankzij de reinigingsmiddelstraal kun je het reinigingsmiddel eenvoudig over een groot oppervlak verdelen, voor nog effectievere reiniging van hardnekkig vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Werkdruk (bar)
|max. 15
|Drukbereik
|Middendruk
|Wateropbrengst (l/u)
|150
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|7,2
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|1
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / 12 eco!efficiency-stand: / 30
|Laadtijd met standaardoplader (u)
|3
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|0,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ In de eco!Mode-stand wordt het waterverbruik gemiddeld met 24% en het energieverbruik gemiddeld met 54% verminderd ten opzichte van de hoogste stand (Max-stand).
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-kabel + adapter (1 van elk)
- Schuimsproeier
- Multi Jet 4-in-1
- Zuigslang
- Opbergtas
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Geïntegreerd waterfilter
- Opvouwbare handgreep
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Huisdieren/honden
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van motoren en scooters.
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Jaloezieën/rolluiken
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen OC Handheld Compact Adventure
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.