Mobiele buitenreiniger OC 4
De compacte lagedrukreiniger met lithium-ion accu en watertank voor reiniging onderweg zonder stroomvoorziening of wateraansluiting – optimale reinigingsprestaties voor vele toepassingen.
Compact en draagbaar: de OC 4 is de mobiele Kärcher accu-drukreiniger, ideaal voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft. Dankzij de geïntegreerde lithium-ionaccu en de grote watertank van 8 liter kun je reinigen zonder afhankelijk te zijn van netstroom of wateraansluitingen; gewoon vullen met water en beginnen. Dankzij de Kärcher-sproeiertechnologie kan reinigen zacht maar effectief zijn. Of het nu op de camping is, na een fietstocht, een modderige wandeling of gewoon thuis in de tuin - de OC 4 is de ideale snelle oplossing voor verschillende tussentijdse reinigingstaken. Een ledlampje geeft informatie over de huidige laadstatus van de accu en het resterende vermogen. Neemt minimale ruimte in beslag - het apparaat en eventuele accessoires kunnen allemaal in de lege watertank worden opgeborgen om ruimte te besparen. De 2,8 meter lange spiraalslang biedt flexibiliteit en een grote bewegingsradius. Het spuitpistool heeft een klikfunctie voor extra gemak. Er is een ruime keuze aan optionele accessoires beschikbaar voor een nog breder scala aan toepassingen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reinigingMet de watertank van 8 liter en de geïntegreerde oplaadbare batterij is schoonmaken onderweg eenvoudig en mobiel - zelfs zonder water- of stroomaansluiting. De afneembare tank kan eenvoudig worden gevuld bij de kraan of andere waterbronnen en kan dankzij de lekvrije dop zorgeloos worden vervoerd, bijvoorbeeld in de kofferbak van de auto. Flexibel te gebruiken voor veel verschillende reinigingstaken, bijv. voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, honden of kinderwagens.
Geïntegreerde lithium-ion accuEén acculading gaat tot 22 minuten mee, genoeg tijd om verschillende vuile voorwerpen zoals fietsen of tuinmeubels grondig schoon te maken. Het LED-lampje geeft de huidige laadstatus van de batterij aan. De USB type C oplaadaansluiting maakt flexibel opladen onderweg mogelijk, bijvoorbeeld in de auto of op een powerbank.
Intelligent opbergconceptMinimaal ruimtegebruik tijdens transport en opslag - het apparaat, inclusief slang en pistool, kan volledig worden opgeborgen in de lege watertank. Als alternatief kunnen de optioneel verkrijgbare accessoirezakken in de tank worden geplaatst. Gemakkelijk te vervoeren en ruimtebesparend op te bergen.
Effectieve en zachte lage druk
- Dankzij de efficiënte sproeitechnologie van Kärcher reinigt de hogedrukreiniger voorzichtig en bespaart hij water. Vuil wordt zeer effectief verwijderd.
- Ideaal voor het beschermen van gevoelige voorwerpen zoals lagers, afdichtingen of naven van fietsen.
- Betrouwbaar en nauwkeurig reinigen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Eenvoudige en handige bediening
- Geen tijdrovende set-up nodig. Gewoon vullen met water en meteen aan de slag.
- De vergrendelfunctie op het pistool zorgt voor continu sproeien zonder inspanning.
- De 2,8 m lange spiraalslang biedt een groot bewegingsbereik.
Grote keuze aan accessoires
- Uitgebreide accessoires voor uitbreiding van de toepassingsgebieden zijn optioneel verkrijgbaar.
- Voor elke schoonmaakklus (of het nu gaat om de fiets, outdooruitrusting, tuinmeubelen, de hond of nog veel meer) het juiste accessoire.
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|max. 22
|Oplaadtijd accu (u)
|3,5
|Kleur
|Grijs
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-C oplaadkabel + adapter (elk 1 stuk)
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 8 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Slangtype: Lage druk spiraalslang
- Geïntegreerd waterfilter
- drukpistool: Lagedrukpistool
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen OC 4
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.