Mobiele buitenreiniger OC 4 + Adventure kit
Perfect voor alle outdoorliefhebbers: de compacte lagedrukreiniger voor reiniging onderweg, incl. Adventure-accessoiretas gevuld met handige reinigingsaccessoires voor onderweg.
Compact en draagbaar: de OC 4 is de mobiele Kärcher accu-drukreiniger, ideaal voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft. Dankzij de geïntegreerde lithium-ionaccu en de grote watertank van 8 liter kun je reinigen zonder afhankelijk te zijn van netstroom of wateraansluitingen. Dankzij de Kärcher-sproeiertechnologie is de reiniging effectief en toch zacht. De 2,8 meter lange spiraalslang biedt flexibiliteit en een grote bewegingsradius. Het spuitpistool heeft een klikfunctie voor extra gemak. De meegeleverde Adventure Kit bevat een praktische accessoiretas met verschillende accessoires die speciaal zijn geoptimaliseerd voor iedereen die graag de natuur verkent. Of het nu op de camping is, na een fietstocht, een modderige wandeling of gewoon thuis in de tuin - de OC 4 met Adventure Kit is de ideale snelle reinigingsoplossing voor uiteenlopende situaties. Neemt minimale ruimte in beslag - het apparaat of de accessoiretas kunnen allemaal in de lege watertank worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reinigingMet de grote watertank van 8 liter en de geïntegreerde oplaadbare batterij kun je gemakkelijk onderweg schoonmaken, ongeacht water- of stroomaansluitingen. De afneembare tank kan bij elke kraan worden gevuld en dankzij de lekvrije dop zonder zorgen worden vervoerd, bijvoorbeeld in de kofferbak. Flexibel te gebruiken voor veel verschillende reinigingstaken, bijv. voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, honden of kinderwagens.
Effectieve maar zachte lage drukDankzij de efficiënte sproeitechnologie van Kärcher reinigt de hogedrukreiniger voorzichtig en bespaart hij water, terwijl vuil zeer effectief wordt verwijderd. Ideaal voor het beschermen van gevoelige voorwerpen zoals lagers, afdichtingen of naven van fietsen. Betrouwbare en precieze reinigingsprestaties, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Adventure Kit - voor optimaal reinigen op alle avonturenDe Multi Jet combineert 4 straalsoorten in één sproeikop, handig instelbaar door de sproeikop te draaien. De aanzuigslang maakt het mogelijk om water uit alternatieve waterbronnen te gebruiken, zoals een jerrycan, emmer of beek. De veelzijdige schrobborstel kan op het pistool zelf worden bevestigd en verwijdert hardnekkig vuil snel en grondig.
Intelligent opbergconcept
- Weinig ruimte nodig - het apparaat, inclusief slang en pistool, kan volledig worden opgeborgen in de lege watertank.
- Als alternatief kan de praktische accessoiretas in de tank worden opgeborgen.
- Gemakkelijk te vervoeren, met ruimtebesparende opslag.
Eenvoudige en handige bediening
- Snel en eenvoudig te gebruiken. Gewoon vullen met water en meteen aan de slag.
- De vergrendelfunctie op het pistool zorgt voor continu sproeien zonder inspanning.
- De 2,8 m lange spiraalslang biedt een grote actieradius.
Ruim aanbod accessoires
- Uitgebreide accessoires voor uitbreiding van de toepassingsgebieden zijn optioneel verkrijgbaar.
- Het juiste accessoire voor elke reinigingsklus (fiets, buitenuitrusting, tuinmeubilair, hond en nog veel meer).
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|max. 22
|Oplaadtijd accu (u)
|3,5
|Kleur
|Grijs
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-C oplaadkabel + adapter (elk 1 stuk)
- Multi Jet 4-in-1
- Schrobborstel
- Aanzuigslang
- Opbergtas
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 8 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Slangtype: Lage druk spiraalslang
- Geïntegreerd waterfilter
- drukpistool: Lagedrukpistool
- Apparaatfilter
Toepassingen
- Tent/kampeeruitrusting
- Fietsen
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
