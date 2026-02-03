Mobiele buitenreiniger OC 4 + Bike Kit
Perfect voor het reinigen van fietsen: de compacte lagedrukreiniger voor reiniging onderweg, incl. Fiets-accessoiretas met accessoires speciaal geselecteerd voor fietsonderhoud.
Compact en draagbaar: de OC 4 is de mobiele Kärcher accu-drukreiniger, ideaal voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft. Dankzij de geïntegreerde lithium-ionaccu en de grote watertank van 8 liter kun je reinigen zonder afhankelijk te zijn van netstroom of wateraansluitingen. Dankzij de Kärcher-sproeiertechnologie is de reiniging effectief en toch zacht. De 2,8 meter lange spiraalslang biedt flexibiliteit en een grote bewegingsradius. Het spuitpistool heeft een klikfunctie voor extra gemak. De meegeleverde Bike Kit bevat een praktische accessoiretas met verschillende accessoires die speciaal zijn geoptimaliseerd voor het reinigen van fietsen. De lage druk die de OC 4 genereert, is krachtig genoeg om moeiteloos modder, stof en vuil van de fiets te verwijderen. In tegenstelling tot hogedrukreinigers die op hoge druk werken, is er echter geen risico op schade aan kwetsbare componenten zoals lagers, afdichtingen of naven. Of het nu na een lange fietstocht is, of in het bikepark of zelfs thuis in de tuin - de OC 4 is de ideale oplossing voor snelle incidentele reinigingen. Neemt minimale ruimte in beslag: het apparaat en de accessoiretas kunnen volledig in de lege watertank worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reinigingMet de grote watertank van 8 liter en de geïntegreerde oplaadbare batterij kun je gemakkelijk onderweg schoonmaken, ongeacht water- of stroomaansluitingen. De afneembare tank kan bij elke kraan worden gevuld en dankzij de lekvrije dop zonder zorgen worden vervoerd, bijvoorbeeld in de kofferbak. Flexibel gebruik voor het reinigen van fietsen en vele andere reinigingstaken, bijv. voor tuin- en kampeeruitrusting, honden, wandelschoenen of kinderwagens.
Effectieve maar zachte lage drukDankzij de efficiënte sproeitechnologie van Kärcher reinigt de hogedrukreiniger voorzichtig en bespaart hij water, terwijl vuil zeer effectief wordt verwijderd. Ideaal voor het beschermen van gevoelige voorwerpen zoals lagers, afdichtingen of naven op fietsen. Betrouwbare en precieze reinigingsprestaties, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
Bike Kit - voor optimaal reinigen van fietsenDe Multi Jet combineert 4 straalsoorten in één sproeikop, handig instelbaar door de sproeikop te draaien. De speciaal gevormde borstel met zachte haren verwijdert zelfs hardnekkig vuil van moeilijk bereikbare plekken zonder de lak te krassen. Schuimmondstuk en Natural Bike Cleaner voor een zachte maar effectieve reiniging en microvezeldoek voor de laatste glans.
Geïntegreerde lithium-ion accu
- De lange accuduur tot 22 minuten maakt het mogelijk om meerdere vuile voorwerpen grondig te reinigen (bijv. fietsen of tuinmeubilair).
- De LED geeft de huidige laadstatus van de accu aan.
- De USB type C oplaadaansluiting maakt flexibel opladen onderweg mogelijk, bijvoorbeeld in de auto of op een powerbank.
Intelligent opbergconcept
- Weinig ruimte nodig - het apparaat, inclusief slang en pistool, kan volledig worden opgeborgen in de lege watertank.
- Als alternatief kan de praktische accessoiretas in de tank worden opgeborgen.
- Gemakkelijk te vervoeren, met ruimtebesparende opslag.
Eenvoudige en handige bediening
- Snel en eenvoudig te gebruiken. Gewoon vullen met water en meteen aan de slag.
- De vergrendelfunctie op het pistool zorgt voor continu sproeien zonder inspanning.
- De 2,8 m lange spiraalslang biedt een grote actieradius.
Ruim aanbod accessoires
- Uitgebreide accessoires voor uitbreiding van de toepassingsgebieden zijn optioneel verkrijgbaar.
- Het juiste accessoire voor elke reinigingsklus (fiets, buitenuitrusting, tuinmeubilair, hond en nog veel meer).
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|max. 22
|Oplaadtijd accu (u)
|3,5
|Kleur
|Grijs
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-C oplaadkabel + adapter (elk 1 stuk)
- Multi Jet 4-in-1
- Schuimsproeier
- Universele borstel
- Microvezeldoek
- Reinigingsmiddelen: Natuurlijke fietsreiniger 640N, 500 ml
- Opbergtas
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 8 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Slangtype: Lage druk spiraalslang
- Geïntegreerd waterfilter
- drukpistool: Lagedrukpistool
- Apparaatfilter
Videos
Toepassingen
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Huisdieren/honden
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen OC 4 + Bike Kit
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.