Mobiele buitenreiniger OC 4 + Pet Kit
Perfect voor het voorzichtig reinigen van honden: de compacte lagedrukreiniger voor reiniging onderweg, incl. Huisdier-accessoiretas met accessoires geschikt voor vuile viervoeters.
Compact en draagbaar: de OC 4 is de mobiele Kärcher accu-drukreiniger, ideaal voor iedereen die onderweg een reinigingsoplossing nodig heeft. Dankzij de geïntegreerde lithium-ionaccu en de grote watertank van 8 liter kun je reinigen zonder afhankelijk te zijn van netstroom of wateraansluitingen. Dankzij de Kärcher-sproeiertechnologie is de reiniging effectief en toch zacht. De 2,8 meter lange spiraalslang biedt flexibiliteit en een grote bewegingsradius. Het spuitpistool heeft een klikfunctie voor extra gemak. De meegeleverde Pet Kit bevat een praktische accessoiretas met verschillende accessoires die speciaal zijn geoptimaliseerd voor het reinigen en verzorgen van honden. De lage druk die de OC 4 genereert, is zacht voor dieren, maar toch krachtig genoeg om ze te ontdoen van modder, stof en vuil van poten en vacht. Of het nu na een wandeling in het natte gras is, een plons in de dichtstbijzijnde plas of een modderig rondje door het bos - de OC 4 met Pet Kit is de ideale oplossing voor snelle tussentijdse reinigingen. Geoptimaliseerd voor compacte opslag: het apparaat en de accessoiretas kunnen allemaal in de lege watertank worden opgeborgen voor eenvoudig transport.
Kenmerken en voordelen
Mobiele reinigingMet de grote watertank van 8 liter en de geïntegreerde oplaadbare batterij kun je gemakkelijk onderweg schoonmaken, ongeacht water- of stroomaansluitingen. De afneembare tank kan bij elke kraan worden gevuld en dankzij de lekvrije dop zonder zorgen worden vervoerd, bijvoorbeeld in de kofferbak van de auto. Flexibel te gebruiken voor het reinigen en verzorgen van honden, maar ook voor vele andere reinigingstaken, bijv. voor fietsen, tuin- en kampeeruitrusting, wandelschoenen of kinderwagens.
Effectieve maar zachte lage drukDankzij de efficiënte sproeitechnologie van Kärcher reinigt de hogedrukreiniger voorzichtig en bespaart hij water, terwijl vuil zeer effectief wordt verwijderd. Ideaal om vuile poten na een wandeling voorzichtig schoon te maken en een stoffige vacht weer te laten glanzen.
Pet Kit - voor een optimale reiniging van huisdierenDe speciaal ontwikkelde huisdierenborstel met siliconen massagenoppen verwijdert zelfs hardnekkig vuil uit de vacht. De kegelvormige straal is bijzonder zacht en daardoor ideaal voor het voorzichtig reinigen van vuile vacht en vieze poten. De pluizige microvezeldoek absorbeert veel water, is zeer aangenaam voor honden en voorkomt onaangename geurtjes.
Geïntegreerde lithium-ion accu
- De lange accuduur tot 22 minuten maakt het mogelijk om meerdere vieze dieren grondig schoon te maken.
- De LED geeft de huidige laadstatus van de accu aan.
- De USB type C oplaadaansluiting maakt flexibel opladen onderweg mogelijk, bijvoorbeeld in de auto of op een powerbank.
Intelligent opbergconcept
- Weinig ruimte nodig - het apparaat, inclusief slang en pistool, kan volledig worden opgeborgen in de lege watertank.
- Als alternatief kan de praktische accessoiretas in de tank worden opgeborgen.
- Gemakkelijk te vervoeren, met ruimtebesparende opslag.
Eenvoudige en handige bediening
- Snel en eenvoudig te gebruiken. Gewoon vullen met water en meteen aan de slag.
- De vergrendelfunctie op het pistool zorgt voor continu sproeien zonder inspanning.
- De 2,8 m lange spiraalslang biedt een grote actieradius.
Ruim aanbod accessoires
- Uitgebreide accessoires voor uitbreiding van de toepassingsgebieden zijn optioneel verkrijgbaar.
- Het juiste accessoire voor elke reinigingsklus (fiets, buitenuitrusting, tuinmeubilair, hond en nog veel meer).
Specificaties
Technische gegevens
|Drukbereik
|Lage druk
|Wateropbrengst (l/min)
|max. 2
|Accu-aangedreven apparaat
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Looptijd accu (min)
|max. 22
|Oplaadtijd accu (u)
|3,5
|Kleur
|Grijs
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|296 x 291 x 240
Verpakkingsinhoud
- Oplader: 5 V / 2 A USB-C oplaadkabel + adapter (elk 1 stuk)
- Vlakstraalsproeier
- Conische straalsproeier
- Wasborstel huisdier
- Droogdoek voor huisdieren
- Opbergtas
Uitvoering
- Wateraanzuiging
- Volume van watertank: 8 l
- Slanglengte: 2.8 m
- Slangtype: Lage druk spiraalslang
- Geïntegreerd waterfilter
- drukpistool: Lagedrukpistool
- Apparaatfilter
Toepassingen
- Huisdieren/honden
- Fietsen
- Tent/kampeeruitrusting
- Laarzen/wandelschoenen
- Sportuitrusting (surfplank, kajak, stand-up paddleboard)
- Kinderwagens/buggy's
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
- Tuin/terras/balkon meubilair
- Speelgoed/loopauto's/loopwielen
- Bloembakken
Reserveonderdelen OC 4 + Pet Kit
