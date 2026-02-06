Nat/droog stofzuiger KWD 5 V-25/5/22
De KWD 5 V-25/5/22 nat-/droogzuiger met zwarte zuigmond overtuigt met een 25 l kunststof reservoir, een handig plat vouwfilter, filterreiniging met één druk op de knop en een blaasfunctie
Extreem zuigkrachtig en energiezuinig – met een nominaal opgenomen vermogen van slechts 1200 watt: De nat- en droogzuiger KWD 5 V-25/5/22 garandeert met zijn robuuste kunststof reservoir van 25 liter, 5 meter kabel, 2,2 meter zuigslang en omschakelbare vloerzuigmond uitstekende reinigingsresultaten bij droog, nat, fijn of grof vuil. Het platte vouwfilter is bijzonder geschikt voor non-stop nat en droog zuigen zonder filterwissel. Dankzij de gepatenteerde filterverwijderingstechniek kan het filter binnen enkele seconden worden verwijderd – zonder contact met vuil. Met behulp van de geïntegreerde filterreinigingsfunctie kan het vervuilde filter snel en eenvoudig worden gereinigd en kan de zuigkracht worden hersteld. De afneembare handgreep met elektrostatische bescherming biedt de mogelijkheid om verschillende mondstukken rechtstreeks op de zuigslang te bevestigen – vooral handig bij het stofzuigen in kleine ruimtes. De zuigslang kan ruimtebesparend worden opgeborgen door deze veilig aan de kop van het apparaat te hangen. Buizen en vloermondstukken kunnen bij werkonderbrekingen snel en gemakkelijk in de parkeerstand op de bumper worden geparkeerd. Overal waar stofzuigen niet mogelijk is, helpt de praktische blaasfunctie.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende filterreinigingSterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container. De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologieSnelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil. Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkopRuimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop. Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
- Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven en spijkers.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1200
|Zuigkracht (W)
|280
|Vacuüm (mbar)
|max. 260
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 70
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|25
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|5
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|12
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 653
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Werkplaats
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 5 V-25/5/22
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.