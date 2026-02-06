Nat/droog stofzuiger KWD 6 P S V-30/8/22/T
De KWD 6 P S V-30/8/22/T met zwarte zuigmond heeft een roestvrijstalen reservoir van 30 liter, RVS buizen, een plat vouwfilter dat met één druk op de knop wordt gereinigd en een stopcontact.
Onder de zwarte apparaatkop zit een ultrakrachtige en energiezuinige nat-/droogzuiger met een nominaal opgenomen vermogen van 1300 watt: De KWD 6 P S V-30/8/22/T heeft een roestvrijstalen reservoir van 30 liter en roestvrijstalen buizen, een snoer van 8 meter en een zuigslang van 2,2 meter. De aftapplug wordt gebruikt om opgezogen vloeistoffen gemakkelijk af te voeren. Elektrisch gereedschap zoals zagen of slijpmachines kunnen worden aangesloten via het geïntegreerde stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar. Het ontstane vuil wordt direct afgezogen. Met de draaischakelaar kan de zuigkracht naar wens worden geregeld. Het vlakke vouwfilter kan worden verwijderd zonder in contact te komen met vuil door de filtercassette uit te klappen. Het filter kan ook efficiënt worden gereinigd dankzij de reinigingsknop, waardoor de zuigkracht gemakkelijk kan worden hersteld. De blaasfunctie wordt gebruikt om delicate voorwerpen te reinigen. Dankzij de afneembare handgreep met elektrostatische bescherming kunnen accessoires rechtstreeks op de zuigslang worden bevestigd. Andere pluspunten zijn de ruimtebesparende slangopberging door deze aan beide zijden aan de kop van het apparaat te bevestigen en de parkeerstand van de vloerzuigmond.
Kenmerken en voordelen
Stopcontact met automatische aan/uit-schakelaar voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vuil dat ontstaat door schaven, zagen of slijpen wordt direct weggezogen.
- De stofzuiger wordt automatisch in- en uitgeschakeld via het elektrische gereedschap.
Uitstekende filterreiniging
- Sterke pulserende luchtstromen verplaatsen het vuil met een druk op de knop uit het filter in de container.
- De volledige zuigkracht is snel hersteld.
Gepatenteerde filterverwijderingstechnologie
- Snelle en eenvoudige verwijdering van het filter uit de filterbox - zonder contact met vuil.
- Voor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Slangopslag op de apparaatkop
- Ruimtebesparend opbergen van de zuigslang door ophangen aan de apparaatkop.
- Intuïtieve beveiligingsmechanismen voor links- en rechtshandigen.
Afvoerschroef
- Tijd- en energiebesparend legen van grote waterhoeveelheden.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor langdurige zuigkracht en uitstekende stofopname.
Praktische opbergruimte voor snoer en accessoires
- Ruimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires.
- De stroomkabel kan veilig worden opgeborgen met behulp van de geïntegreerde kabelhaken.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische blaasfunctie
- Waar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1300
|Nominaal vermogen geïntegreerd stopcontact (W)
|min. 100 - max. 2100
|Zuigkracht (W)
|300
|Vacuüm (mbar)
|max. 280
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 75
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|30
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Zwart Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|8
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Kleur
|Zwart
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|9,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|13,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|418 x 382 x 693
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 2.2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep met elektrostatische bescherming
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 m
- Materiaal van de zuigbuizen: Roestvrij staal (RVS)
- Vloerzuigmond nat/droog: Omschakelbaar
- Spleetmondstuk
- Flexibele zuigslang: 1 m, 35 mm
- Adaptor voor het aansluiten van elektrisch gereedschap
- Vlakfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Stopcontact met automatische aan/uit-knop
- Filterreinigingsfunctie
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Vermogensregeling
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Slangopslag op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Comfortabele 3-in-1 draaggreep
- Kabel haak
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Afvoerschroef
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 5 Stuk(s)
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing
- Voertuiginterieur
- Garage
- Effectief natzuigen
- Kelder
- Hobbykamer
- Entree
- Gebieden rond het huis en de tuin
Accessoires
Reserveonderdelen KWD 6 P S V-30/8/22/T
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.