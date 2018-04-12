Nat/droog stofzuiger WD 2 Plus V-12/4/18/C
Uitgerust met blaasfunctie en patroonfilter uit één stuk: De WD 2 Plus V-12/4/18/C nat-/droogzuiger heeft een kunststof reservoir van 12 l, een snoer van 4 m, en een zuigslang van 1,8 m
De WD 2 Plus V-12/4/18/C maakt indruk met zijn compacte ontwerp en is superkrachtig en energiezuinig - en dat met een nominaal energieverbruik van slechts 1000 W. Het apparaat behaalt top schoonmaakresultaten met droog, nat, fijn en grof vuil. De nat-/droogzuiger heeft een robuust en slagvast kunststof reservoir van 12 liter, een snoer van 4 meter en een 1,8 meter lange zuigslang met rechte steel, vastklikbaar vloerzuigmondstuk en vliesfilterzak. Het eendelige patroonfilter maakt het mogelijk droog en nat vuil op te zuigen zonder het filter te vervangen en kan op de filterkorf worden geplaatst door deze met de klok mee te draaien. De stofzuiger heeft ook een praktische blaasfunctie, die gebruikt kan worden op plaatsen waar stofzuigen moeilijk is. De opbergruimte op de kop van het apparaat wordt gebruikt om gereedschap en kleine onderdelen veilig op te bergen. Buizen en vloerzuigmonden kunnen ook snel en handig worden geparkeerd in de parkeerstand op de bumper. Het apparaat scoort ook punten met zijn ruimtebesparende opslag, eenvoudige opberging van accessoires, het “Pull & Push” vergrendelingssysteem en een ergonomisch gevormde draaggreep voor handig transport.
Kenmerken en voordelen
PatroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder extra filtervervanging. Eenvoudige installatie en verwijdering van filter door te draaien zonder extra vergrendelingsdeel.
Praktische opbergruimte voor accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. Compacte apparaatopslag.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Bij onderbrekingen kan de handgreep snel op de kop van het apparaat worden geparkeerd.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Apparaat is gemakkelijk en gemakkelijk te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|220
|Vacuüm (mbar)
|max. 220
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 43
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|12
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.8 m
- Type zuigslang: Met rechte handgreep
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Videos
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen WD 2 Plus V-12/4/18/C
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.