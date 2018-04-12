Nat/droog stofzuiger WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
Het compacte instapmodel WD 2 Plus V-12/4/18 Pet nat- en droogstofzuiger heeft een kunststof reservoir van 12 liter, een blaasfunctie en accessoires voor het verwijderen van dierenharen.
De WD 2 Plus V-12/4/18 Pet maakt indruk met zijn compacte ontwerp, uitstekende zuigkracht en energiezuinigheid – met een nominaal stroomverbruik van slechts 1000 watt. Dit apparaat levert topreinigingsresultaten, of je nu droog, nat, fijn of grof vuil aanpakt. Een meubelmondstuk wordt meegeleverd voor het betrouwbaar verwijderen van dierenharen van textiel. De nat- en droogstofzuiger wordt geleverd met een robuuste kunststof opvangbak van 12 liter, een snoer van 4 meter en een zuigslang van 1,8 meter met een rechte handgreep, een vloermondstuk met klemmen, een schuimfilter en een vliesfilterzak. De stofzuiger heeft ook een praktische blaasfunctie die gebruikt kan worden om moeilijk bereikbare plekken schoon te maken, en nog veel meer. Het opbergvak bovenop het apparaat biedt veilige opbergruimte voor gereedschap en kleine onderdelen, zoals schroeven en spijkers. Slangen en vloermondstukken kunnen ook snel en gemakkelijk worden opgeborgen in de daarvoor bestemde parkeerstand op de bumper. Bovendien biedt het apparaat ruimtebesparende opbergmogelijkheden, eenvoudige opbergruimte voor accessoires, een trek- en duwvergrendelingssysteem en een ergonomisch gevormde draaghendel, waardoorhet comfortabel te dragen is.
Kenmerken en voordelen
Verwijdert betrouwbaar en grondig dierenharenVoor de beste reinigingsresultaten op gevoelige oppervlakken, grote oppervlakken en in nauwe spleten.
Praktische opbergruimte voor accessoiresRuimtebesparende, veilige en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor accessoires. Compacte apparaatopslag.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloze vuilverwijdering, b.v. van een grindbed.
Vliesfilterzak
- Drielaags, extreem scheurvast vliesmateriaal.
- Voor een langdurige zuigkracht en een hoog stofhoudend vermogen.
Opbergplank
- Voor het veilig opbergen van gereedschap en kleine onderdelen zoals schroeven of spijkers.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Tussentijds parkeren van de handgreep op de apparaatkop
- Parkeer snel de handgreep op de kop van het apparaat wanneer je even pauzeert van het werk.
Apparaat, zuigslang en vloermondstuk zijn optimaal op elkaar afgestemd
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Zuigkracht (W)
|max. 220
|Vacuüm (mbar)
|220
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 43
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|12
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|Stroomkabel (m)
|4
|ID accessoires (mm)
|35
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|349 x 328 x 378
Verpakkingsinhoud
- Lengte van de zuigslang: 1.8 m
- Type zuigslang: Met rechte handgreep
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Borstel voor dierenharen
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
- Schuimfilter: 1 Stuk(s)
Uitvoering
- Draaischakelaar (aan/uit)
- Blaasfunctie
- Tussenliggende parkeerpositie van de handgreep op de apparaatkop
- Extra opbergruimte voor accessoires op de apparaatkop
- Opbergruimte voor kleine accessoires
- Opvouwbare handgreep
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Voertuiginterieur
- Garage
- Kelder
- Effectief natzuigen
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reserveonderdelen WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.