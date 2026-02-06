Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 3 Battery
Onbeperkt stofzuigen: de accu-aangedreven WD 3 Battery nat- en droogzuiger uit het 36 V accuplatform met een breed scala aan accessoires voor vloer- en handgebruik. Accu & lader apart verkrijgbaar.
De accu-aangedreven WD 3 Battery is net zo functioneel als een nat/droog stofzuiger met kabel, maar heeft geen stroomaansluiting nodig. De looptijd van de accu is 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de accu (accu niet inbegrepen). De flexibele snoerloze nat- en droogstofzuiger heeft ook een robuuste en schokbestendige kunststof container met een inhoud van 17 liter en een patroonfilter voor het gemakkelijk opzuigen van droog en kleine hoeveelheden nat vuil zonder het filter te hoeven vervangen. De voor stroming geoptimaliseerde zuigslang en het slimme opklikbare vloermondstuk leveren een beslissende bijdrage aan een optimale vuilopname en zorgen voor perfect schone resultaten. Praktisch is ook de afneembare handgreep, waarmee accessoires direct aan de zuigslang kunnen worden bevestigd. Als het werk wordt onderbroken, kunnen de zuigbuis en het vloermondstuk dankzij de parkeerstand gemakkelijk tussendoor worden geparkeerd. Extra's zoals de blaasfunctie, het "Pull 'n' Push"-vergrendelingssysteem, de ergonomische handgreep en de uiterst praktische opbergruimte voor accessoires maken het werken met de WD 3 Battery tot een waar genoegen. En dankzij de compatibiliteit met het 36 V accuplatform kunnen ook accu's van andere 36 V accuplatform apparaten in de WD 3 Battery worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
36 V Kärcher accuMaakt het mogelijk om onafhankelijk van het stroomnet te werken waardoor er maximale bewegingsvrijheid is. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten uit het 36 V accuplatform.
Speciale patroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloos vuil verwijderen van bijvoorbeeld een kiezelbed.
Vloerzuigmond en zuigslang
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor accessoires
- Zuigslang, aansluitkabel en accessoires ruimtebesparend en veilig op het apparaat opbergen.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Grote transportwielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|300
|Zuigkracht (W)
|80
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Kunststof
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Geel Bumper Geel
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 70 (2,5 Ah) / circa 140 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 15 (2,5 Ah) / circa 30 (5,0 Ah)
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 503
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Schuur
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Entree
- Hobbykamer
Accessoires
Reinigingsmiddel
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen WD 3 Battery
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.