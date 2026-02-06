Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 3 Battery Premium
De premium-versie van de accu-aangedreven WD 3 Battery nat- en droogzuiger van het 36 V accuplatform is uitgerust met een roestvrijstalen container van 17 l. Accu en oplader apart verkrijgbaar.
De accu-aangedreven nat- en droogzuiger WD 3 Battery Premium biedt niet alleen maximale bewegingsvrijheid bij het stofzuigen. Het overtuigt met een hele reeks voordelen. Bijvoorbeeld met de 17 liter en oersterke RVS container. Een patroonfilter dat het opzuigen van droog en kleine hoeveelheden nat vuil kinderspel maakt zonder het filter te vervangen. De afneembare handgreep om accessoires direct aan de voor stroming geoptimaliseerde zuigslang te bevestigen. Een vloermondstuk met clip voor een ideale vuilopname. Een looptijd van 15 of 30 minuten met de lithium-ion verwisselbare accu Battery Power 36/25 of Battery Power 36/50 (accu's niet inbegrepen). Een parkeerstand voor zuigbuis en vloerzuigmond. En extra's zoals de blaasfunctie, het "Pull 'n' Push"-vergrendelingssysteem, de ergonomische handgreep en de uiterst praktische opbergruimte voor accessoires. Bijzonder praktisch: dankzij de compatibiliteit van het accuplatform kunnen ook de accu's van andere 36 V accuplatform apparaten in de WD 3 Battery Premium worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen
36 V Kärcher accuMaakt het mogelijk om onafhankelijk van het stroomnet te werken waardoor er maximale bewegingsvrijheid is. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten uit het 36 V accuplatform.
Speciale patroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloos vuil verwijderen van bijvoorbeeld een kiezelbed.
Vloerzuigmond en zuigslang
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor accessoires
- Zuigslang, aansluitkabel en accessoires ruimtebesparend en veilig op het apparaat opbergen.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Grote transportwielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|300
|Zuigkracht (W)
|80
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 70 (2,5 Ah) / circa 140 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 15 (2,5 Ah) / circa 30 (5,0 Ah)
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 525
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Schuur
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Entree
- Hobbykamer
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.