Accu aangedreven nat- en droogstofzuiger WD 3 Battery Premium Set
Zonder kabel, maar inclusief accu, 17 l roestvrijstalen container en accessoires voor meer flexibiliteit: de WD 3 Battery Premium Set draadloze nat- en droogzuiger uit het 36 V accuplatform.
In de WD 3 Accu Premium Set is de accu met een looptijd van 15 minuten al inbegrepen - dus je kunt direct aan de slag. De accustatus wordt altijd weergegeven op het LCD-scherm van de accu. De accu-aangedreven en krachtige nat/droog stofzuiger bevat een robuuste en slagvaste roestvrijstalen container in de premium uitvoering. Onafhankelijk van de stroomvoorziening biedt hij de volledige functionaliteit van een nat-/droogzuiger. De voor stroming geoptimaliseerde zuigslang en het slimme opklikbare vloermondstuk met menginzet verbeteren de vuilopname en maken perfecte resultaten mogelijk. Dankzij het patroonfilter kan droog en kleine hoeveelheden nat vuil eenvoudig worden opgezogen zonder het filter te hoeven vervangen. Ook inbegrepen: blaasfunctie, afneembare handgreep voor directe bevestiging van accessoires, parkeerstand voor zuigbuis en vloermondstuk, "Pull 'n' Push"-vergrendelingssysteem, ergonomische handgreep en uiterst praktische opbergruimte voor accessoires. De WD 3 Battery Premium Set maakt deel uit van het 36 V accuplatform, wat betekent dat de accu ook in andere 36 V-accuplatformapparaten kan worden gebruikt - voor nog meer flexibiliteit.
Kenmerken en voordelen
36 V Kärcher accuMaakt het mogelijk om onafhankelijk van het stroomnet te werken waardoor er maximale bewegingsvrijheid is. Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit. Te gebruiken met alle apparaten uit het 36 V accuplatform.
Speciale patroonfilterVoor nat en droog zuigen zonder filtervervanging.
Praktische blaasfunctieWaar stofzuigen niet mogelijk is, kan de praktische blaasfunctie worden gebruikt. Moeiteloos vuil verwijderen van bijvoorbeeld een kiezelbed.
Vloerzuigmond en zuigslang
- Voor de beste reinigingsresultaten – of het nu gaat om droog, nat, fijn of grof vuil.
- Voor maximaal stofzuiggemak en flexibiliteit.
Afneembare handgreep
- Verschillende mondstukken kunnen direct op de zuigslang worden aangesloten.
- Voor eenvoudig stofzuigen – zelfs in krappe ruimtes.
Praktische parkeerpositie
- Snel en eenvoudig tussentijds parkeren van zuigbuis en vloerzuigmond tijdens werkonderbrekingen.
Praktische opbergruimte voor accessoires
- Zuigslang, aansluitkabel en accessoires ruimtebesparend en veilig op het apparaat opbergen.
Pull & Push sluitsysteem
- Voor het snel, eenvoudig en veilig openen en sluiten van de container.
Ergonomisch gevormde handgreep
- Machine is gemakkelijk en comfortabel te vervoeren.
Grote transportwielen
- Voor een veilig en eenvoudig transport, ook op oneffen terrein zoals tuinpaden.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|300
|Zuigkracht (W)
|80
|Vacuüm (mbar)
|max. 110
|Luchtverplaatsing (l/s)
|max. 40
|Capaciteit vuilreservoir (l)
|17
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Kleurcomponent
|Apparaatkop Geel Reservoir Roestvrij staal (RVS) Bumper Geel
|ID accessoires (mm)
|35
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Vermogen per acculading (m²)
|circa 70 (2,5 Ah) / circa 140 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|circa 15 (2,5 Ah)
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|315
|Laadstroom (A)
|0,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|geluidsniveau (dB(A))
|67
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|10
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|388 x 340 x 525
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 36 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Oplader: 36 V accu standaard oplader (1 stuk)
- Lengte van de zuigslang: 2 m
- Type zuigslang: Met gebogen handvat
- Materiaal van de zuigslang: Kunststof
- Afneembare handgreep
- Aantal zuigbuizen: 2 Stuk(s)
- Lengte van de zuigbuizen: 0.5 m
- Nominale breedte van de zuigbuizen: 35 mm
- Materiaal van de zuigbuizen: Kunststof
- Vloerzuigmond nat/droog: Clips
- Spleetmondstuk
- Patroonfilter: 1 Stuk(s), Cellulose
- Vliesfilterzak: 1 Stuk(s), 3-laags
Uitvoering
- Intelligent display: Geïntegreerd in de accu
- Blaasfunctie
- Parkeerpositie
- Opbergruimte voor accessoires op het apparaat
- Stootrand rondom
- Zwenkwielen zonder rem: 4 Stuk(s)
Toepassingen
- Terrassen
- Gebieden rond het huis en de tuin
- Schuur
- Voertuiginterieur
- Effectief natzuigen
- Werkplaats
- Garage
- Kelder
- Entree
- Hobbykamer
Reserveonderdelen WD 3 Battery Premium Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.